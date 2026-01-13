La rumeur se confirme : on parle désormais d'une piste sérieuse, avec des premiers contacts.

Ouvert à une arrivée à l’OM cet hiver, l’ailier franco-algérien du Feyenoord Rotterdam Anis Hadj Moussa (23 ans) est aussi courtisé par un cador de Premier League.

Les nouvelles étaient plutôt pour l’OM dans le dossier Hadj Moussa en ce mardi 13 janvier 2026. Comme nous l’avons relayé en fin de matinée, Sacha Tavolieri a assuré que l’ailier franco-algérien du Feyenoord Rotterdam avait ouvert la porte à un départ cet hiver et qu’il voyait d’un bon œil un transfert à l’Olympique de Marseille. Même si ce serait pour être la doublure de Mason Greenwood dans un premier temps. Né à Paris et formé au RC Lens, Hadj Moussa a filé en Belgique puis aux Pays-Bas avant de pouvoir découvrir la Ligue 1. Une anomalie qu’il pourrait corriger alors qu’il fêtera ses 24 ans dans un mois.

Mais Foot Mercato révèle qu’une concurrence accrue existe dans ce dossier. Chelsea, notamment, aurait pris contact avec l’agent d’Hadj Moussa, Mohamed Dahmane. Le média ne dit pas si l’ailier est intéressé mais il assure que le Feyenoord Rotterdam ne serait pas opposé à un départ de son joueur cet hiver à condition qu’il s’y retrouve financièrement. Coté 20 M€ par Transfermarkt, il pourrait s’en aller en échange d’un chèque de 25 M€, selon la presse néerlandaise.

L’OM n’aurait évidemment pas la capacité de lutter financièrement avec Chelsea pour Anis Hadj Moussa. Mais la politique des Blues, qui empile les joueurs et en prête certains à Strasbourg, pourrait le refroidir. Alors qu’à Marseille, il aurait six mois pour s’acclimater avant de succéder à Mason Greenwood, qui devrait être transféré lors de la prochaine intersaison.