OM Mercato : Benatia veut boucler 3 recrues grâce au jackpot Vaz !

Par Bastien Aubert - 13 Jan 2026, 15:30
Soufiane El Karouani (FC Utrecht)
Deux feux verts. La rumeur se confirme : on parle désormais d'une piste sérieuse, avec des premiers contacts. ?

Si Himad Abdelli reste la priorité de l’OM au mercato, Medhi Benatia pourrait surprendre avec deux autres recrues plus inattendues cet hiver.

L’OM pourrait faire sensation au mercato. Alors qu’Himad Abdelli reste la priorité pour renforcer le milieu, la vente potentielle de Robinio Vaz à l’AS Rome (25 M€ avec bonus) ouvre la voie à deux recrues inattendues, capables de changer la donne.

Le dossier Abdelli avance à l’OM

Dans son édition du jour, L’Équipe confirme qu’’Abdelli (26 ans) est le choix numéro un de l’OM à l’heure où le départ d’Angel Gomes est quasi certain en janvier. L’international algérien aurait déjà exprimé sa préférence pour le club phocéen, et un accord contractuel entre les deux parties serait même en bonne voie. Reste maintenant à convaincre Angers, où Abdelli est sous contrat jusqu’en juin prochain. Le SCO réclame 5 M€, un prix que l’OM semble prêt à payer, mais la négociation pourrait être délicate.

El-Karouani et une doublure à Greenwood bien ciblés

Le mercato hivernal de l’OM ne s’arrêterait pas là. La Provence rapporte que le board olympien scrute également le marché pour trouver une doublure à Mason Greenwood et ensuite trouver un renfort afin d’alléger la charge d’Emerson Palmieri sur le flanc gauche. Parmi les options envisagées, le défenseur marocain Souffian el-Karouani (25 ans), dont le contrat à Utrecht arrive à expiration en juin, est bien dans le viseur marseillais. Autant dire que Medhi Benatia promet encore quelques belles surprises d’ici à la fin du mercato début février grâce au jackpot Vaz.

