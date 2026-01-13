À LA UNE DU 13 JAN 2026
OM : pluie de surprises dans le onze de De Zerbi face à Bayeux ! 

Par Bastien Aubert - 13 Jan 2026, 07:19
L'entraîneur de l'OM, Roberto De Zerbi, lors du Trophée des champions face à Paris.
Alors que le PSG a été éliminé par le Paris FC en 16es de finale de la Coupe de France (0-1), Roberto De Zerbi prépare du changement face à Bayeux (21h).

Changement de décor. Alors que le PSG a chuté face au Paris FC en 16es de finale de la Coupe de France (0-1), l’OM s’apprête lui aussi à entrer en lice ce mardi soir face à Bayeux (21h). Et Roberto De Zerbi n’a pas l’intention de laisser place à la routine. Selon L’Équipe, le technicien italien prépare un onze largement remanié, avec plusieurs choix forts qui ne manqueront pas de surprendre.

Un onze pensé par rapport au Mercato ?

Le premier concerne le poste de gardien. Jeffrey De Lange est annoncé titulaire, un signal clair envoyé à Geronimo Rulli et une vraie opportunité offerte au portier bis. En défense, Amir Murillo devrait également débuter, preuve que De Zerbi entend faire tourner tout en maintenant une certaine exigence tactique. Au milieu, les décisions sont encore plus marquantes. Matt O’Riley et Angel Gomes sont annoncés titulaires, dans un contexte où leur avenir à l’OM reste scruté de près sur ce mercato hivernal. Une titularisation qui ressemble autant à un test qu’à une relance, alors que les deux joueurs cherchent à s’imposer durablement dans le projet marseillais.

L’OM n’a pas le droit à l’erreur 

Enfin, sur le plan offensif, Hamad Junior Traoré devrait aussi être de la partie. Un choix audacieux qui confirme la volonté de De Zerbi de dynamiser son animation et de surprendre Bayeux dès les premières minutes. Dans une Coupe de France toujours piégeuse, l’entraîneur de l’OM envoie un message clair : pas de relâchement, mais des responsabilités distribuées. Après l’élimination du PSG, Marseille sait qu’il n’a pas droit à l’erreur. 

