Suspendu d’équipe nationale par le gouvernement gabonais après l’élimination à la CAN, Pierre-Emerick Aubameyang a vu sa sanction levée.

Bonne nouvelle pour Pierre-Emerick Aubameyang ! Touché moralement par le parcours du Gabon à la Coupe d’Afrique des Nations, où il a joué en serrant les dents à cause de sa blessure à une cuisse, l’attaquant a en plus vu le gouvernement de son pays le suspendre de sélection en compagnie de Bruno Ecuele-Manga. Le motif étant que les deux hommes étaient censés être les leaders du groupe et qu’ils ont failli à leur tâche. Mais la Fédération gabonaise a publié un communiqué ce soir pour expliquer que la sanction était levée et que l’attaquant de l’OM pourrait être de nouveau appelé lors des prochains rassemblements.

Il pourra de nouveau jouer en sélection

« La Fédération gabonaise de football (Fegafoot) informe l’opinion sportive nationale et internationale de la levée ce lundi 12 janvier 2026 des mesures gouvernementales qui suspendaient l’équipe nationale ainsi que la mise à l’écart des joueurs Pierre-Emerick Aubameyang et Bruno Ecuele-Manga au lendemain des résultats insuffisants de l’équipe de nationale à la CAN. Dans la lettre à la Fegafoot, le ministre des Sports, Paul Ulrich Kessany, évoque l’urgence des prochaines échéances, notamment le tirage au sort de la Coupe d’Afrique des Nations 2027. Par ailleurs, le ministre des Sports a invité la Fegafoot « à prendre les dispositions nécessaires afin de lui présenter toutes les modalités pratiques pour le choix d’un nouveau staff technique… » La Fégafoot se réjouit du dénouement heureux de cette situation. »

Ce lundi, Pierre-Emerick Aubameyang ne s’est pas entraîné avec ses camarades de l’OM. Roberto De Zerbi l’a mis au repos après sa fin d’année 2025 chargée, au cours de laquelle il a enchaîné les matches à cause de la blessure d’Amine Gouiri. L’attaquant devrait manquer le déplacement à Caen pour affronter Bagneux demain.