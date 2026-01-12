L’entraînement du jour de l’OM a livré plusieurs informations sur la composition du groupe qui voyagera jusqu’à Caen demain pour le 16e de finale de Coupe de France contre Bayeux.

En début de journée, L’Equipe a annoncé que Roberto De Zerbi allait faire des choix forts pour le match à Caen contre Bayeux, demain en Coupe de France. D’abord, Robinio Vaz ne devrait pas faire partie du groupe. En instance de départ, possiblement pour Rome, après avoir refusé de prolonger, le jeune attaquant ne devrait plus reporter le maillot de l’OM. Pierre-Emerick Aubameyang, lui, va être mis au repos après une fin d’année 2025 au cours de laquelle il a accumulé les matches après la blessure d’Amine Gouiri, une CAN frustrante qu’il a disputée blessé et un Trophée des champions encore plus dur puisque c’est lui qui perd le ballon sur l’égalisation parisienne à la dernière minute.

Kondogbia et Paixao également out ?

L’entraînement du jour a permis de confirmer que Vaz comme PEA ne devraient pas être dans le groupe qui s’envoler pour la Normandie demain. Le premier s’est entraîné à part, comme on peut le voir dans une vidéo diffusée par Le Phocéen alors que le Gabonais était tout simplement absent. Mais ce n’est pas tout. Geoffrey Kondogbia et Igor Paixao étaient également absents, de même que le jeune Tajidine M’Madi. On se dirige donc vers des forfaits pour le fragile milieu de terrain, brillant contre Paris jeudi dernier, et l’ailier gauche brésilien.

Confronté à un calendrier surchargé en janvier, l’entraîneur de l’OM, Roberto De Zerbi, ne devrait prendre aucun risque afin de pouvoir aligner son meilleur onze à Angers samedi. Aubameyang devrait être remplacé par Gouiri à la pointe de l’attaque, Kondogbia par O’Riley, Vermeeren étant encore suspendu après son expulsion contre Nantes, et Paixao par Weah, qui a joué plusieurs fois à gauche depuis le début de la saison.