OM Mercato : un ex de l’OL pousse Carrascal (Flamengo) vers Marseille

Par Raphaël Nouet - 12 Jan 2026, 15:38
💬 Commenter
Jorge Carrascal débordant un adversaire lors du match de Flamengo contre le Pyramids FC.
non officiel
Trois feux verts. Les discussions sont bien engagées et les négociations avancent dans le bon sens, sans accord final. ?

L’ancien Lyonnais Lucas Paqueta s’est mis d’accord pour un retour à Flamengo, ce qui pourrait entraîner le départ de Jorge Carrascal, courtisé par l’OM.

Le mercato de l’OM est actuellement focalisé sur l’avenir de Robinio Vaz. La vente du jeune attaquant, qui serait très proche de l’AS Roma, pourrait débloquer plusieurs arrivées, à commencer par celle d’Himad Abdelli (SCO d’Angers). Tous les autres dossiers semblent mis de côté en attendant que celui de l’ancien Sochalien soit résolu. On n’a ainsi plus de nouvelles de Jorge Carrascal, que l’OM ciblait pour doubler le poste de Mason Greenwood. Selon des médias brésiliens, les Marseillais étaient prêts à miser 25 M€ sur lui mais Flamengo en demandait au moins 30 M€.

Paqueta veut retourner à Flamengo

Mais l’avenir d’un ancien Lyonnais pourrait relancer la piste Carrascal à Marseille. Ce lundi, Fabrizio Romano annonce que Lucas Paqueta s’est mis d’accord contractuellement avec Flamengo, son club formateur. Le milieu offensif mettrait désormais la pression à son actuel employeur, West Ham, pour qu’il accepte de le vendre dès cet hiver, alors que la saison brésilienne s’apprête à débuter. Ce n’est pas gagné car Paqueta a un contrat jusqu’en 2027 avec les Hammers et qu’il y est titulaire. Mais après une première partie de saison décevante, les Londoniens envisagent des gros changements dans leur onze de départ.

Si West Ham laissait partir Paqueta à Flamengo, Carrascal aurait des chances de perdre sa place. Il se peut d’ailleurs que le club brésilien ait enclenché les négociations avec son ancien joueur car il s’attend à vendre le Colombien cet hiver. L’OM serait-il prêt à relancer les discussions avec le champion d’Amérique du Sud ? Avant cela, il faudra faire entrer de l’argent dans les caisses et donc vendre Robinio Vaz (et Angel Gomes) !

