OM, Stade Rennais, Girondins, RC Lens : Rolland Courbis s'est éteint

Par Bastien Aubert - 12 Jan 2026, 10:40
Rolland Courbis
Ancien défenseur, entraîneur emblématique et consultant reconnu, Rolland Courbis est mort ce lundi matin à l’âge de 72 ans, comme l’ont annoncé sa famille et RMC. Une figure majeure du football français depuis plus d’un demi-siècle disparaît, laissant un vide immense dans le paysage sportif.

Rolland Courbis a marqué le football hexagonal d’abord sur le terrain. Défenseur de talent, il a été trois fois champion de France, avec l’Olympique de Marseille en 1972 et l’AS Monaco en 1978 et 1982. Après sa carrière de joueur, il s’est tourné vers le coaching, dirigeant plusieurs clubs majeurs : les Girondins de Bordeaux, le Toulouse FC, l’OM ou encore le Montpellier Hérault. Son style direct et sa connaissance du jeu ont fait de lui un entraîneur respecté et redouté.

À partir de 2005, Rolland Courbis s’est imposé dans les médias comme consultant sur RMC. Son franc-parler et son analyse incisive ont rapidement fait de lui une voix incontournable du football français. À la rentrée 2024, il avait rejoint la bande de « L’Équipe du Soir » sur la chaîne L’Équipe, continuant à partager sa vision du jeu avec passion et exigence.

Affaibli ces derniers mois, il avait néanmoins poursuivi ses activités médiatiques, apparaissant encore sur le plateau de l’EDS à l’automne dernier. L’Équipe présente ses condoléances à sa famille, ses proches et à tous ceux qui ont été touchés par son engagement et sa passion pour le football. Rolland Courbis laisse derrière lui un héritage indélébile, à la fois sur le terrain, sur le banc et à la télévision. Une figure du football français s’éteint, mais son empreinte restera gravée.

