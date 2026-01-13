Le FC Barcelone travaillerait en sous-marin pour recruter Bernardo Silva (Manchester City, 31 ans) au prochain mercato.

Le FC Barcelone souhaite frapper fort sur le marché Alors que l’été approche, le club catalan se positionne comme grand favori pour boucler l’arrivée de Bernardo Silva, le milieu portugais de Manchester City, dans ce qui pourrait devenir l’un des coups majeurs du prochain mercato. Selon Fichajes, le Barça a déjà franchi un pas décisif dans la planification de son projet sportif.

Bernardo Silva, dont le contrat expire en juin, représente une opportunité stratégique difficile à ignorer. Pour les dirigeants blaugranas, l’opération est séduisante à la fois sur le plan sportif et financier : intégrer un joueur expérimenté au plus haut niveau, capable d’apporter immédiatement de la qualité, sans investissement colossal en transfert, est exactement ce que le club recherche dans le contexte économique actuel.

Bernardo Silva coche toutes les cases au Barça

Sur le plan du jeu, Bernardo Silva coche toutes les cases. Son intelligence tactique, sa capacité à combiner avec ses partenaires et sa polyvalence offensive s’intègrent parfaitement au modèle que le Barça souhaite imposer au Camp Nou. À cela s’ajoute son expérience des grandes compétitions européennes, un atout précieux pour un vestiaire jeune et ambitieux.

Manchester City, conscient de cette situation contractuelle, pourrait tenter une dernière offensive pour prolonger Silva. Mais l’absence d’un accord ferme favorise le Barça, qui voit une fenêtre idéale pour finaliser un transfert stratégique. Le club espagnol mène l’opération avec discrétion mais détermination, conscient qu’il pourrait s’agir d’une pièce maîtresse pour son projet à moyen terme. Si tout se déroule comme prévu, Bernardo Silva pourrait donc devenir l’un des renforts majeurs de l’été prochain. Au grand dam du PSG et de l’OM, où le nom fait rêver.