À LA UNE DU 22 DéC 2025
[13:30]Le Real Madrid remercie déjà le Maroc pour son héros 
[13:10]OM, Stade Rennais Mercato : El Karouani lâche un gros indice sur son avenir 
[13:03]PSG : le vestiaire a tranché entre Safonov et Chevalier, la surprise est totale ! 
[12:47]OM Mercato : Benatia a ciblé un concurrent pour Paixao, Chelsea en est fou ! 
[12:16]ASSE : le nouveau Krasso à Saint-Étienne ! 
[11:50]OM, FC Nantes Mercato : coup de tonnerre pour l’avenir de Maupay ! 
[11:21]Revue de presse : Wahi paye déjà à l’OGC Nice son passé au RC Lens et à l’OM, Beye tient son 9 au Stade Rennais ! 
[10:49]PSG Mercato : une signature inédite commandée par Doha pour Luis Enrique ?
[10:40]ASSE : Davitashvili et les Verts en Ligue 1, c’est confirmé ! 
[10:17]OM Mercato : la folle surprise Bernardo Silva à Marseille ! 
Logo de l’Olympique de Marseille

CAN 2025

Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

OM Mercato : la folle surprise Bernardo Silva à Marseille ! 

Par Bastien Aubert - 22 Déc 2025, 10:17
💬 Commenter
Bernardo Silva (Manchester City)
non officiel
Un feu vert. Premier signal faible : l'information vient d'apparaître et reste une simple rumeur. ?

En fin de contrat à Manchester City, le maître à jouer portugais Bernardo Silva (31 ans) a vu son avenir relié à l’OM au mercato.

Il a fallu d’une émission, une seule, pour que le peuple marseillais s’enflamme. Hier soir, dans le programme « Le Hype part en live », qui ouvre le débat sur différents sujets liés au club phocéen mais qui reste toujours terre à terre, plusieurs suiveurs de l’OM étaient invités à débattre du mercato à venir sur la Canebière.

Qui savait que Rabiot signerait à l’OM ?

Michel Aliaga s’est alors lâché en lançant quelques pistes à la volée : Brozovic, Kanté, Bernardo Silva, Kessié et enfin Abdelli ! S’il a précisé qu’il s’agissait juste de spéculations, le journaliste marseillais a aussi calmé tout le monde en rappelant que l’OM serait actuellement plus proche de faire « un Abdelli qu’un Bernardo Silva ». Notre confrère de France Télévisions a touetfois malicieusement rappelé que personne savait que Medhi Benatia serait en mesure de faire signer un certain Adrien Rabiot la veille son arrivée à l’OM

« On n’est pas à l’abri d’une surprise »

« Même deux heures avant, personne ne le savait », a même ajouté Bruno Blanzat, la voix de l’OM sur les ondes d’Ici Provence. « On fait confiance aveugle à Benatia. Medhi, il n’a peur de rien. Il appelle De Bruyne, il appelle tout le monde ! On n’est pas à l’abri d’une surprise. Tout dépend des départs cet hiver. Mais si tu cèdes 3 joueurs, peut-être que tu peux tenter non ? » Sans même évoquer de potentiels renforts au mercato hivernal, la masse salariale de l’OM ne pourrait de toute façon que mieux s’en porter. 

OM

Actu foot OM : les infos les plus chaudes

Vidéos OM : toutes les infos foot