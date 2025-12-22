OM Mercato : la folle surprise Bernardo Silva à Marseille ! 

En fin de contrat à Manchester City, le maître à jouer portugais Bernardo Silva (31 ans) a vu son avenir relié à l’OM au mercato.

Il a fallu d’une émission, une seule, pour que le peuple marseillais s’enflamme. Hier soir, dans le programme « Le Hype part en live », qui ouvre le débat sur différents sujets liés au club phocéen mais qui reste toujours terre à terre, plusieurs suiveurs de l’OM étaient invités à débattre du mercato à venir sur la Canebière.

Qui savait que Rabiot signerait à l’OM ?

Michel Aliaga s’est alors lâché en lançant quelques pistes à la volée : Brozovic, Kanté, Bernardo Silva, Kessié et enfin Abdelli ! S’il a précisé qu’il s’agissait juste de spéculations, le journaliste marseillais a aussi calmé tout le monde en rappelant que l’OM serait actuellement plus proche de faire « un Abdelli qu’un Bernardo Silva ». Notre confrère de France Télévisions a touetfois malicieusement rappelé que personne savait que Medhi Benatia serait en mesure de faire signer un certain Adrien Rabiot la veille son arrivée à l’OM…

« On n’est pas à l’abri d’une surprise »

« Même deux heures avant, personne ne le savait », a même ajouté Bruno Blanzat, la voix de l’OM sur les ondes d’Ici Provence. « On fait confiance aveugle à Benatia. Medhi, il n’a peur de rien. Il appelle De Bruyne, il appelle tout le monde ! On n’est pas à l’abri d’une surprise. Tout dépend des départs cet hiver. Mais si tu cèdes 3 joueurs, peut-être que tu peux tenter non ? » Sans même évoquer de potentiels renforts au mercato hivernal, la masse salariale de l’OM ne pourrait de toute façon que mieux s’en porter.