Revue de presse espagnole : Mbappé a joué un sale coup au FC Barcelone, Flick a convaincu un crack au Barça ! 

But Football Club a ait un état des lieux de la presse espagnole au lendemain du Clasico remporté par le FC Barcelone contre le Real Madrid en Arabie saoudite (3-2).

SPORT : « Plus que champions »

Sport de réjouit du sacre du FC Barcelone en Supercoupe d’Espagne après sa victoire contre le Real Madrid (3-2) hier en Arabie saoudite au terme d’une finale vibrante et « pleine d’émotions. »

MUNDO DEPORTIVO : « Super Champions »

Si le Barça est loué par la presse catalane, on affirme que le Real Madrid a refusé de faire la traditionnelle haie d’honneur au Barça lors de son entrée sur scène, malgré le fait que le club blaugrana l’ait fait pour son adversaire. C’est Kylian Mbappé qui aurait empêché ses coéquipiers de le faire ! Ce que dément le Real, qui affirme que la Fédération espagnole lui a tout simplement demandé de change de zone pour ne pas embêter les caméras.

MARCA : « Le cheik, c’est Raphinha »

La Supercoupe éclatante de Raphinha est aussi mise en avant par Marca, qui met en avant les explications de Xabi Alonso sur la non titularisation de Mbappé : « Il n’était pas en mesure de jouer d’entrée au vu de l’intensité qu’allait avoir le match. Il allait entrer et c’est juste à ce moment-là qu’on a encaissé le troisième but. C’est dommage, car l’idée était de mettre la pression devant avec lui sur les quinze-vingt dernières minutes. On voulait qu’il nous apporte son énergie, son déséquilibre, jouer entre les lignes et en profondeur avec lui et menacer davantage le Barça. Ce qu’il a réussit à faire après. »

AS : « La Supercoupe de Raphinha »

Auteur d’un doublé en demie puis d’un doublé en finale, Raphinha est LE joueur de cette Supercoupe d’Espagne. Hansi Flick est pour beaucoup dans son éclosion. « S’il n’était pas venu, j’aurais quitté le Barça. Il a tout changé. Il m’a dit qu’il comptait sur moi et que je serai important. C’est ce dont un joueur et un homme a besoin, qu’on lui fasse confiance, a-t-il déclaré après la rencontre. Même si on a encore une marge de progression, l’équipe a beaucoup mûri. Maintenant, cela dépend plus de nous que des autres. »