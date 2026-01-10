À LA UNE DU 10 JAN 2026
[09:00]CAN 2025 : Mahrez lâche un bombe sur son avenir
[08:45]FC Nantes, Stade Rennais Mercato : double coup de théâtre pour Carrasco ! 
[08:12]RC Lens : Pierre Sage va aligner un onze de choc à Sochaux !
[07:43]OM Mercato : un cador prêt à claquer 30 M€ pour Vaz, Balerdi dans la boucle ? 
[07:22]ASSE Mercato : Kilmer a un joueur de Ligue des Champions en ligne de mire ! 
[07:00]PSG Mercato : nouveau coup de tonnerre pour l’avenir de Dembélé ! 
[06:00]ASSE Mercato : faut-il miser sur Rabby Nzingoula cet hiver ?
[05:00]FC Barcelone Mercato : le Barça lâche un joueur estampillé OM, Balerdi peut souffler ! 
[00:00]FC Barcelone : après Nicki Nicole, un nouveau flirt canon pour Lamine Yamal ? 
[23:00]ASSE : le rivalité face à l’OL prend une cartouche, un changement majeur réclamé !
Logo de l’Olympique de Marseille

CAN 2025

Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

PSG Mercato : nouveau coup de tonnerre pour l’avenir de Dembélé ! 

Par Bastien Aubert - 10 Jan 2026, 07:00
💬 Commenter
Ousmane Dembélé (PSG)
Betclic
Betclic Jusqu'à 100€ remboursés en Freebets si ton 1er pari est perdant
J'en profite
non officiel
Trois feux verts. Les discussions sont bien engagées et les négociations avancent dans le bon sens, sans accord final. ?

Alors que les doutes autour d’une prolongation d’Ousmane Dembélé ont émergé vendredi, les dernières nouvelles venues du PSG sont plutôt rassurantes. 

Le doute n’aura pas duré longtemps. Alors que des interrogations ont émergé vendredi autour d’une éventuelle prolongation d’Ousmane Dembélé, les signaux envoyés depuis le PSG sont désormais clairement positifs.

Selon le journaliste Achille Ash, très bien renseigné sur l’actualité du club de la capitale, la situation est totalement sous contrôle en interne.« Concernant la prolongation de contrat du ballon d’or Ousmane Dembélé avec le PSG, tout se passe comme prévu. Le joueur est très heureux dans son club de cœur et prend simplement le temps d’étudier la proposition reçue par le club », assure-t-il sur X.

Betclic
Betclic Jusqu'à 100€ remboursés en Freebets si ton 1er pari est perdant
J'en profite

« Dembélé souhaite s’inscrire dans la durée avec le PSG »

Un discours rassurant pour le PSG, qui voit en Dembélé l’un des piliers de son projet sportif. Arrivé avec un statut fort, l’ailier tricolore de 28 ans s’est imposé comme un leader offensif et un symbole du nouveau visage parisien. Toujours selon la même source, aucune tension n’existe entre les deux parties, et la volonté est claire : « Il souhaite s’inscrire dans la durée avec le club parisien. »

Pas de précipitation donc, mais une stratégie assumée. Le PSG laisse le temps à Dembélé de la réflexion, convaincu que la finalité sera positive. En coulisses, la confiance domine, et Paris avance sereinement sur un dossier qui, malgré le bruit extérieur, ne semble plus vraiment faire débat.

PSG

Actu foot PSG : les infos les plus chaudes

Vidéos PSG : toutes les infos foot