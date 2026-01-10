Les discussions sont bien engagées et les négociations avancent dans le bon sens, sans accord final.

Alors que les doutes autour d’une prolongation d’Ousmane Dembélé ont émergé vendredi, les dernières nouvelles venues du PSG sont plutôt rassurantes.

Le doute n’aura pas duré longtemps. Alors que des interrogations ont émergé vendredi autour d’une éventuelle prolongation d’Ousmane Dembélé, les signaux envoyés depuis le PSG sont désormais clairement positifs.

Selon le journaliste Achille Ash, très bien renseigné sur l’actualité du club de la capitale, la situation est totalement sous contrôle en interne.« Concernant la prolongation de contrat du ballon d’or Ousmane Dembélé avec le PSG, tout se passe comme prévu. Le joueur est très heureux dans son club de cœur et prend simplement le temps d’étudier la proposition reçue par le club », assure-t-il sur X.

« Dembélé souhaite s’inscrire dans la durée avec le PSG »

Un discours rassurant pour le PSG, qui voit en Dembélé l’un des piliers de son projet sportif. Arrivé avec un statut fort, l’ailier tricolore de 28 ans s’est imposé comme un leader offensif et un symbole du nouveau visage parisien. Toujours selon la même source, aucune tension n’existe entre les deux parties, et la volonté est claire : « Il souhaite s’inscrire dans la durée avec le club parisien. »

Pas de précipitation donc, mais une stratégie assumée. Le PSG laisse le temps à Dembélé de la réflexion, convaincu que la finalité sera positive. En coulisses, la confiance domine, et Paris avance sereinement sur un dossier qui, malgré le bruit extérieur, ne semble plus vraiment faire débat.