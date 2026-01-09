Le message est clair, net et sans la moindre ambiguïté : Luis Enrique et le PSG avancent main dans la main. Et tout le reste n’est que mensonge.

Depuis plusieurs jours, des bruits insistants tentaient d’installer un malaise imaginaire autour de Luis Enrique et du PSG. La réalité est pourtant tout autre, et elle vient d’être balayée avec une fermeté totale par Fabrizio Romano en personne hier soir après la victoire contre l’OM au Koweit lors du Trophée des Champions (2-2, 4 tab 1).

Luis Enrique travaille déjà sur le mercato estival !

« Les rumeurs sur Luis Enrique ? Rien de tout cela n’est vrai, c’est un mensonge », a-t-il affirmé sur DAZN. Le ton est donné. Mieux encore, l’assurance est absolue : « Je peux vous le garantir à 100 %, pour avoir parlé avec des sources proches de Luis Enrique et au sein même du club. » Difficile de faire plus clair. Aucun conflit, aucun malaise. Contrairement à ce qui a pu être relayé, « il n’y a absolument aucun problème entre Luis Enrique et le Paris Saint-Germain ». Bien au contraire. Les deux parties sont sur la même longueur d’onde, avancent ensemble et partagent une vision commune. « Ils vont rester ensemble, ils sont très heureux ensemble et ils travaillent déjà sur le mercato estival ! »

« Le PSG est très satisfait de son effectif ! »

Un club serein, un effectif assumé. Autre information capitale : le PSG ne panique pas. « Le PSG est actuellement très satisfait de son effectif ! » Une déclaration forte, qui confirme la stabilité voulue par la direction et le staff, loin des bouleversements annoncés par certains. Bien sûr, des mouvements auront lieu. « Nous verrons quels transferts ils réaliseront cet été, mais pour l’instant, tout va bien et ils veulent continuer ensemble. » Le mercato estival se prépare, mais sans urgence ni tension interne. « Toutes les parties sont très satisfaites et il n’y a aucun problème », conclut Romano. Au PSG, la tempête annoncée autour de Luis Enrique n’a donc jamais existé.