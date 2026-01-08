PSG – OM : Paris s’adjuge le Trophée des champions au bout du suspense, les tops-flops du match

Le PSG s’est imposé contre l’OM (2-2, 3-1 tab) ce jeudi soir au Koweit lors du Trophée des champions. Voici nos tops et nos flops de la rencontre, marquée par la performance de Lucas Chevalier dans les buts parisiens.

Sacré à 13 reprises dans la compétition, le PSG, vainqueur 1-0 l’an dernier contre Monaco, voulait garder son titre ce jeudi au Koweit lors du Trophée des champions, face à l’OM, qui de son côté était toujours à la recherche d’une victoire depuis 2011 et un succès 5-4 face à Lille dans cette compétition.

Et ce sont les Parisiens qui ont raflé la mise, aux tirs au but (2-2, 3-1 tab). Longtemps menés suite à l’ouverture du score de Dembélé, d’un joli piqué au dessus de Rulli, les Marseillais ont poussé et buté sur un très bon Chevalier avant d’égaliser par Greenwood, sur penalty, puis de prendre l’avantage sur un csc de Pacho. Mais Ramos a arraché la séance de tirs au but en égalisant à 2-2 à la 90e+5. Et aux tirs au but, c’est Chevalier qui a fait la différence en détournant les tentatives d’O’Riley et Traoré.

Les TOPS

Chevalier

Le successeur de Donnarumma a flambé. Avec notamment son réflexe sur le coup de tête puissant de Balerdi, en tout début de rencontre, puis à bout portant devant Emerson, avant de sortir un double arrêt devant Paixao et Pavard. Un gros match, avant de provoquer le penalty marseillais en accrochant Greenwood. Lors des tirs au but, il a stoppé la tentative d’O’Riley, puis celle de Traoré. L’homme du match !

Ramos et Barcola

Le Portugais a permis au PSG d’arracher les tirs au but en renard des surfaces, en profitant d’une offrande de l’ancien lyonnais.

Dembélé

Son piqué plein de sang froid a mis le PSG sur les bons rails, même si derrière, on l’a quand même peu vu.

Nuno Mendes

Qu’il a mis le turbo, le latéral gauche parisien a fait mal à l’OM. Et défensivement, il a mis Weah sous l’éteignoir.

Greenwood

On lui reproche de ne pas être assez décisif dans les grands matchs mais là, il l’a été. En transformant ce penalty qu’il avait lui-même provoqué pour ramener l’OM à 1-1.

Aubameyang

Le Gabonais a signé son entrée en jeu en mettant Greenwood sur orbite sur l’action du penalty. Et pousser Pacho à la faute sur le but du 2-1.

Kondogbia

Il a symbolisé la solidité du bloc olympien. Impliqué sur l’égalisation de Greenwood à 1-1.

Gouiri

Absent de longue date, l’Algérien a réalisé un match plutôt encourageant vu son manque de rythme. Dans plusieurs bons coups et plutôt inspiré. Une frappe enroulée sur laquelle Chevalier a flambé.

Rulli

Sa relance contrée a provoqué le but de Dembélé. Fautif. Mais il s’est rattrapé par la suite, notamment devant Nuno Mendes.

Les FLOPS

Pacho

Malheureux avec son but contre son camp, Pacho n’a pas respiré la sérénité pendant ce Trophée des champions.

Vitinha

Même s’il a été passeur décisif sur l’ouverture du score de Dembélé, le Portugais n’a pas eu son influence habituelle

Kvara

Le Géorgien a été l’un des premiers en action. Remuant, il a été dangereux notamment via une Madjer, et il a initié de beaux mouvements, sans oublier de défendre. Mais il s’est assez vite éclipsé.

Zaïre-Emery

Sur sa droite, il s’est un peu trop souvent fait déborder.