PSG Mercato : les détails du contrat proposé à Dembélé sont connus, sa réponse est terrible !

Après une saison 2024-2025 exceptionnelle, couronnée par le Ballon d’Or, le trophée The Best et le titre de meilleur joueur de la Ligue des Champions, Ousmane Dembélé est au sommet de sa carrière et du succès avec le PSG, qui a remporté sa première Ligue des Champions. Fondamental sur le terrain, l’international français se retrouve désormais au cœur d’une bataille hors des pelouses : sa prolongation de contrat.

Comme relayé sur notre site ce vendredi, l’offre initiale se veut cohérente avec les standards du vestiaire, sans atteindre des montants jugés excessifs, tandis que Dembélé et son entourage estiment légitime un contrat reflétant son nouveau statut de meilleur joueur de la saison écoulée.

Le PSG fait une offre, le clan Dembélé veut le double !

Et, comme le révèle Foot Mercato, le PSG a formulé une première offre à Dembélé, avoisinant les 30 millions d’euros par an. Mais le champion du monde ne s’est pas laissé séduire : son camp réclame presque le double, ce qui rend pour l’instant toute négociation difficile. Le contrat actuel court jusqu’en 2028, mais la tension est palpable.

Dembélé, qui avait évoqué son attachement au club après son retour sur les terrains en octobre dernier, semble déterminé à peser ses options, mais la récente proposition du club ne semble pas à la hauteur de ses ambitions.

Malgré cela, le joueur a retrouvé le rythme et a déjà marqué lors du Trophée des Champions face à l’OM, confirmant qu’il reste indispensable sur le terrain. Officiellement, le PSG espère prolonger sa star, mais pour l’instant, la réponse de Dembélé pourrait bien redistribuer les cartes du mercato parisien, et elle s’annonce redoutable pour le club.