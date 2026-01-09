À LA UNE DU 9 JAN 2026
[23:00]ASSE : le rivalité face à l’OL prend une cartouche, un changement majeur réclamé !
[22:33]OM : le vestiaire de De Zerbi visé par une grosse accusation, le PSG et le FC Nantes impliqués
[22:06]CAN 2025 : Brahim (Real Madrid) dans l’histoire, l’aventure continue avec le Maroc pour Hakimi (PSG) et Aguerd (OM)
[21:52]Real Madrid : attendu titulaire face au FC Barcelone, Mbappé remet Xabi Alonso à sa place
[21:32]FC Barcelone Mercato : c’est confirmé, le Barça a pris sa décision définitive pour Rashford
[21:15]OGC Nice Mercato : en plus de Wahi, Haise voulait un autre ancien du RC Lens et de l’OM
[20:43]FC Nantes : la Ligue des Champions à la Beaujoire, Kantari l’affirme haut et fort !
[20:23]PSG Mercato : les détails du contrat proposé à Dembélé sont connus, sa réponse est terrible !
[20:10]ASSE Mercato : Davitashvili sur le départ, ça fait débat chez les Verts
[19:37]OM : une nouvelle plombe De Zerbi et son groupe mais peut faire jubiler le RC Lens
Logo de l’Olympique de Marseille

CAN 2025

Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

PSG Mercato : les détails du contrat proposé à Dembélé sont connus, sa réponse est terrible !

Par William Tertrin - 9 Jan 2026, 20:23
💬 Commenter
Ousmane Dembélé
Parions Sport
Parions Sport Offre exceptionnel : 15€ sans dépôt + 85€ de bonus
J'en profite

Après une saison 2024-2025 exceptionnelle, couronnée par le Ballon d’Or, le trophée The Best et le titre de meilleur joueur de la Ligue des Champions, Ousmane Dembélé est au sommet de sa carrière et du succès avec le PSG, qui a remporté sa première Ligue des Champions. Fondamental sur le terrain, l’international français se retrouve désormais au cœur d’une bataille hors des pelouses : sa prolongation de contrat.

Comme relayé sur notre site ce vendredi, l’offre initiale se veut cohérente avec les standards du vestiaire, sans atteindre des montants jugés excessifs, tandis que Dembélé et son entourage estiment légitime un contrat reflétant son nouveau statut de meilleur joueur de la saison écoulée.

Le PSG fait une offre, le clan Dembélé veut le double !

Et, comme le révèle Foot Mercato, le PSG a formulé une première offre à Dembélé, avoisinant les 30 millions d’euros par an. Mais le champion du monde ne s’est pas laissé séduire : son camp réclame presque le double, ce qui rend pour l’instant toute négociation difficile. Le contrat actuel court jusqu’en 2028, mais la tension est palpable.

Betclic
Betclic Jusqu'à 100€ remboursés en Freebets si ton 1er pari est perdant
J'en profite

Dembélé, qui avait évoqué son attachement au club après son retour sur les terrains en octobre dernier, semble déterminé à peser ses options, mais la récente proposition du club ne semble pas à la hauteur de ses ambitions.

Malgré cela, le joueur a retrouvé le rythme et a déjà marqué lors du Trophée des Champions face à l’OM, confirmant qu’il reste indispensable sur le terrain. Officiellement, le PSG espère prolonger sa star, mais pour l’instant, la réponse de Dembélé pourrait bien redistribuer les cartes du mercato parisien, et elle s’annonce redoutable pour le club.

PSG

Actu foot PSG : les infos les plus chaudes

Vidéos PSG : toutes les infos foot