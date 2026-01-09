PSG Mercato : Dembélé veut faire monter les enchères, son avenir loin d’être réglé !

Le Paris Saint-Germain souhaite sécuriser l’avenir de plusieurs cadres offensifs et a lancé des démarches concrètes pour prolonger Ousmane Dembélé. Sous contrat jusqu’en 2028, l’ailier parisien est désormais au centre des priorités du club, qui a entamé des discussions avec son entourage en formulant une première proposition verbale.

Dembélé veut un contrat digne de ce nom

Selon RMC Sport, la direction parisienne a choisi une approche mesurée sur le plan financier. Si une augmentation de salaire est bien envisagée pour récompenser le Ballon d’Or, le PSG refuse toutefois de déséquilibrer sa grille salariale. L’offre initiale se veut donc cohérente avec les standards du vestiaire, sans atteindre des montants jugés excessifs.

De son côté, Dembélé et son entourage estiment légitime un contrat reflétant son nouveau statut de meilleur joueur de la saison écoulée. Néanmoins, aucune exigence comparable aux émoluments perçus par Kylian Mbappé lors de son dernier bail n’a été formulée. Les discussions s’annoncent longues et structurées, les différentes parties privilégiant un climat de respect et de dialogue. Une conclusion ne devrait pas intervenir avant plusieurs semaines, voire plusieurs mois.

Barcola également visé

Parallèlement, le PSG travaille également sur le dossier Bradley Barcola. L’ailier de 23 ans, lui aussi sous contrat jusqu’en 2028, a reçu une proposition de prolongation. Son entourage n’a pas encore donné de réponse, même si les discussions ont récemment repris avec son nouvel agent, qui représente également Dembélé. Des négociations avaient déjà été amorcées auparavant, avant d’être mises en pause.

La position de Barcola est stratégique pour Paris, car elle influencera directement la politique de recrutement à venir. Malgré une concurrence accrue sur son couloir, notamment avec l’arrivée de Khvicha Kvaratskhelia, l’ancien Lyonnais reste apprécié par le club.

Même si l’intérêt de grands clubs européens comme Liverpool ou le Bayern Munich est réel et ancien, Barcola n’a jamais exprimé publiquement le souhait de quitter Paris. Le PSG, de son côté, anticipe tous les scénarios et a déjà établi une liste de profils potentiels, sans avoir encore contacté les joueurs concernés