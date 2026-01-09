À LA UNE DU 9 JAN 2026
[21:15]OGC Nice Mercato : en plus de Wahi, Haise voulait un autre ancien du RC Lens et de l’OM
[20:43]FC Nantes : la Ligue des Champions à la Beaujoire, Kantari l’affirme haut et fort !
[20:23]PSG Mercato : les détails du contrat proposé à Dembélé sont connus, sa réponse est terrible !
[20:10]ASSE Mercato : Davitashvili sur le départ, ça fait débat chez les Verts
[19:37]OM : une nouvelle plombe De Zerbi et son groupe mais peut faire jubiler le RC Lens
[19:17]CAN 2025 : le Mali éliminé par le Sénégal, le RC Lens récupère Sangaré et s’inquiète pour Haidara
[19:10]Mercato : le Stade Rennais torpille l’OL pour une recrue validée par une star du FC Barcelone
[18:40]PSG Mercato : Dembélé veut faire monter les enchères, son avenir loin d’être réglé !
[18:18]Stade Rennais Mercato : ça s’accélère pour un dossier prioritaire de l’hiver
[18:12]RC Lens : deux surprises dans le groupe de Sage pour affronter Sochaux
Logo de l’Olympique de Marseille

CAN 2025

Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

PSG Mercato : Dembélé veut faire monter les enchères, son avenir loin d’être réglé !

Par William Tertrin - 9 Jan 2026, 18:40
💬 Commenter
Betclic
Betclic Jusqu'à 100€ remboursés en Freebets si ton 1er pari est perdant
J'en profite

Le Paris Saint-Germain souhaite sécuriser l’avenir de plusieurs cadres offensifs et a lancé des démarches concrètes pour prolonger Ousmane Dembélé. Sous contrat jusqu’en 2028, l’ailier parisien est désormais au centre des priorités du club, qui a entamé des discussions avec son entourage en formulant une première proposition verbale.

Dembélé veut un contrat digne de ce nom

Selon RMC Sport, la direction parisienne a choisi une approche mesurée sur le plan financier. Si une augmentation de salaire est bien envisagée pour récompenser le Ballon d’Or, le PSG refuse toutefois de déséquilibrer sa grille salariale. L’offre initiale se veut donc cohérente avec les standards du vestiaire, sans atteindre des montants jugés excessifs.

De son côté, Dembélé et son entourage estiment légitime un contrat reflétant son nouveau statut de meilleur joueur de la saison écoulée. Néanmoins, aucune exigence comparable aux émoluments perçus par Kylian Mbappé lors de son dernier bail n’a été formulée. Les discussions s’annoncent longues et structurées, les différentes parties privilégiant un climat de respect et de dialogue. Une conclusion ne devrait pas intervenir avant plusieurs semaines, voire plusieurs mois.

Betclic
Betclic Jusqu'à 100€ remboursés en Freebets si ton 1er pari est perdant
J'en profite

Barcola également visé

Parallèlement, le PSG travaille également sur le dossier Bradley Barcola. L’ailier de 23 ans, lui aussi sous contrat jusqu’en 2028, a reçu une proposition de prolongation. Son entourage n’a pas encore donné de réponse, même si les discussions ont récemment repris avec son nouvel agent, qui représente également Dembélé. Des négociations avaient déjà été amorcées auparavant, avant d’être mises en pause.

La position de Barcola est stratégique pour Paris, car elle influencera directement la politique de recrutement à venir. Malgré une concurrence accrue sur son couloir, notamment avec l’arrivée de Khvicha Kvaratskhelia, l’ancien Lyonnais reste apprécié par le club.

Même si l’intérêt de grands clubs européens comme Liverpool ou le Bayern Munich est réel et ancien, Barcola n’a jamais exprimé publiquement le souhait de quitter Paris. Le PSG, de son côté, anticipe tous les scénarios et a déjà établi une liste de profils potentiels, sans avoir encore contacté les joueurs concernés

PSG

Actu foot PSG : les infos les plus chaudes

Vidéos PSG : toutes les infos foot