PSG Mercato : coup de massue pour l’avenir de Dembélé !

Par Bastien Aubert - 7 Jan 2026, 09:14
Ousmane Dembélé (PSG)
Trois feux verts. Les discussions sont bien engagées et les négociations avancent dans le bon sens, sans accord final. ?

Si le PSG et Ousmane Dembélé (28 ans) ont entamé des démarches concrètes pour prolonger son contrat, les discussions n’avancent pas aussi vite que prévu.

Hormis sa blessure, il y a un cas Ousmane Dembélé à Paris. Alors que le PSG espérait boucler rapidement sa prolongation, les discussions achoppent sur un point crucial : le salaire du joueur de 28 ans. Selon Ici Paris, « le PSG et Dembélé n’arrivent pas à trouver d’entente sur le salaire de son nouveau contrat. Notamment à cause du salaire fixe et variable. Comme il n’a pas toujours joué tous les matchs et a eu des pépins physiques, ça a des répercussions sur son salaire annuel. Il aimerait une part fixe et variable rapprochées au maximum. »

Le Ballon d’Or reste une pièce majeure de l’attaque du PSG, capable de faire basculer un match à lui seul quand il est à 100 % physiquement. Mais ses pépins physiques fréquents compliquent la négociation : le PSG souhaite sécuriser ses finances et éviter de trop dépendre d’un joueur dont la disponibilité peut varier d’un match à l’autre. Dembélé, de son côté, revendique un contrat qui reflète son statut de titulaire et son importance dans le projet sportif, et veut s’assurer une part fixe suffisante pour sécuriser son avenir tout en conservant des primes incitatives liées à ses performances.

Le cas Dembélé crispe le vestiaire du PSG

Luis Campos, en charge du sportif et du mercato, reste au cœur de cette négociation délicate. Le directeur sportif du PSG tente de concilier les exigences financières du club avec la volonté de ne pas perdre l’un des joueurs les plus décisifs de l’effectif. Mais les discussions sont bloquées depuis plusieurs semaines et pourraient devenir un dossier explosif si elles ne trouvent pas rapidement de dénouement.

Le temps presse : Dembélé arrive dans les derniers mois de son contrat (2028) et tout retard pourrait pousser le PSG à envisager des solutions alternatives, que ce soit un transfert anticipé ou l’alignement d’un autre joueur pour l’attaque. Cette situation pourrait avoir des répercussions sur la dynamique du vestiaire, où la présence et l’implication du Ballon d’Or sont essentielles. Si aucun accord n’est trouvé, l’avenir de l’international français pourrait devenir un sujet brûlant pour tout un club. À suivre de très près…

