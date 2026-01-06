À LA UNE DU 6 JAN 2026
[13:30]Real Madrid : Xabi Alonso a encore sèchement recadré Vinicius !
[13:01]OL Mercato : un ancien défenseur du PSG à Lyon ?
[12:52]OM : Pierre Ménès et un jeune retraité de l’ASSE allument De Zerbi, la menace d’un départ ressurgit à Marseille !
[12:38]PSG Mercato : signature imminente d’un buteur bien connu du FC Barcelone ! 
[12:16]OM – FC Nantes (0-2) INFO BUT! : la vraie raison de l’absence de Vaz et Bakola
[12:04]PSG Mercato : Luis Campos fonce sur le patron absolu de la CAN 2025 !
[12:00]OM – FC Nantes et LOSC – Stade Rennais : les décisions polémiques validées par la direction de l’arbitrage !
[11:48]FC Nantes Mercato : au moins 5 mouvements attendus, Kita prépare encore du lourd cet hiver ! 
[11:16]Revue de presse : un nouveau né au Stade Rennais, les supporters se liguent contre le RC Lens, nouvelle signature à Nice après Clauss ?
[10:31]Real Madrid : nouveau coup dur pour Kylian Mbappé !
PSG Mercato : signature imminente d’un buteur bien connu du FC Barcelone ! 

Par Bastien Aubert - 6 Jan 2026, 12:38
Senny Mayulu (PSG)
Trois feux verts. Les discussions sont bien engagées et les négociations avancent dans le bon sens, sans accord final. ?

Le PSG veut frapper un grand coup pour son futur et va profiter de ce mois de mercato pour faire une grande annonce. 

Avant de penser à recruter, le PSG veut sécuriser ses talents. Selon Ici Paris, le club de la capitale a ainsi entamé des discussions pour prolonger le contrat de Senny Mayulu, désormais intégré dans le projet sportif à long terme. Luis Enrique et Luis Campos voient en lui un joueur clé pour les années à venir, capable de s’imposer progressivement dans l’effectif professionnel et de devenir un élément central du club. Luis Campos et son adjoint multiplient les contacts avec les agents de l’attaquant, et les relations sont bonnes, ce qui pourrait faciliter un accord. Mais pour l’instant, rien n’est encore signé. 

Rien n’est encore signé pour Mayulu 

Le club ne veut pas précipiter les choses et souhaite construire un contrat qui soit à la hauteur des attentes du joueur tout en sécurisant son avenir au PSG. La volonté est claire : ne pas laisser un talent comme Mayulu filer dans les mains d’autres clubs européens alors qu’il est en pleine progression. Cette prolongation n’est pas seulement un geste symbolique : elle envoie un message fort au vestiaire et à tous les jeunes du centre de formation.  Mayulu est l’un des exemples d’un projet de renouvellement et de consolidation du PSG sur le long terme. 

Le jour où Mayulu a glacé tout Barcelone

Les prochaines semaines seront déterminantes : le club doit finaliser l’accord avant que la concurrence extérieure ne se manifeste. Les clubs n’ont sans doute pas oublié la masterclass de Mayulu le 1er octobre dernier à Barcelone : suite à une percée mémorable de Nuno Mendes, l’attaquant du PSG avait égalisé avant que son équipe s’impose en seconde période (2-1). Du grand art.

