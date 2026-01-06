Les discussions sont bien engagées et les négociations avancent dans le bon sens, sans accord final.

Le PSG veut frapper un grand coup pour son futur et va profiter de ce mois de mercato pour faire une grande annonce.

Avant de penser à recruter, le PSG veut sécuriser ses talents. Selon Ici Paris, le club de la capitale a ainsi entamé des discussions pour prolonger le contrat de Senny Mayulu, désormais intégré dans le projet sportif à long terme. Luis Enrique et Luis Campos voient en lui un joueur clé pour les années à venir, capable de s’imposer progressivement dans l’effectif professionnel et de devenir un élément central du club. Luis Campos et son adjoint multiplient les contacts avec les agents de l’attaquant, et les relations sont bonnes, ce qui pourrait faciliter un accord. Mais pour l’instant, rien n’est encore signé.

Rien n’est encore signé pour Mayulu

Le club ne veut pas précipiter les choses et souhaite construire un contrat qui soit à la hauteur des attentes du joueur tout en sécurisant son avenir au PSG. La volonté est claire : ne pas laisser un talent comme Mayulu filer dans les mains d’autres clubs européens alors qu’il est en pleine progression. Cette prolongation n’est pas seulement un geste symbolique : elle envoie un message fort au vestiaire et à tous les jeunes du centre de formation. Mayulu est l’un des exemples d’un projet de renouvellement et de consolidation du PSG sur le long terme.

Le jour où Mayulu a glacé tout Barcelone

Les prochaines semaines seront déterminantes : le club doit finaliser l’accord avant que la concurrence extérieure ne se manifeste. Les clubs n’ont sans doute pas oublié la masterclass de Mayulu le 1er octobre dernier à Barcelone : suite à une percée mémorable de Nuno Mendes, l’attaquant du PSG avait égalisé avant que son équipe s’impose en seconde période (2-1). Du grand art.