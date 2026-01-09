À LA UNE DU 9 JAN 2026
[14:30]PSG Mercato : Paris attaqué sur Ruiz, 150 M€ claqués pour Alvarez ! 
[14:00]FC Barcelone : le vestiaire du Barça se moque du Real Madrid en interne, le Clasico va faire des étincelles !
[13:30]OM Mercato : du lourd débarque sur Vaz, Greenwood en route pour un transfert historique !
[13:15]OM Mercato : Höjbjerg fait des siennes, son successeur déniché en Colombie ?
[13:01]ASSE : la première recrue hivernale a débarqué à l’Étrat ! 
[12:59]FC Nantes : Kantari annonce le plus gros coup dur qui soit avant Nice ! 
[12:45]PSG Mercato : retournement total de situation pour Akliouche ! 
[12:16]PSG – OM : Pavard clashé par les supporters suite à une polémique avec Hernandez, il s’explique !
[11:50]ASSE Mercato : Kilmer s’est lancé sur une recrue surprise cet hiver ! 
[11:21]Revue de presse : volte-face de Clauss à Nice, Rosenior a offert un futur grand à Lens, signature imminente à Rennes !
PSG Mercato : retournement total de situation pour Akliouche ! 

Par Bastien Aubert - 9 Jan 2026, 12:45
💬 Commenter
Maghnes Akliouche (AS Monaco)
Un feu vert. Premier signal faible : l'information vient d'apparaître et reste une simple rumeur. ?

Maghnes Akliouche (23 ans) pourrait bientôt redevenir une cible prioritaire de Luis Campos au PSG en raison de la situation financière de l’AS Monaco…

Maghnes Akliouche a-t-il enfin une chance de poser ses valises à Paris ? Le crack de l’AS Monaco a tapé dans l’œil du PSG il y a déjà plusieurs  mois et les résultats en demi-teinte de son équipe cette saison n’ont rien changé : l’ailier droit reste un joueur convoité. Trop gourmand l’été dernier, le club de la Principauté a finalement conservé sa pépite, mais la situation pourrait évoluer rapidement.

Le PSG pour alléger l’AS Monaco ?

Sous contrat jusqu’en juin 2028, Akliouche est estimé à 70 millions d’euros par Monaco. Un tarif jugé trop élevé par le PSG, qui n’envisage pas une telle offre. Mais selon Media Foot, le club de la Principauté pourrait revoir ses prétentions à la baisse et c’est exactement ce que Paris attend pour remettre ce dossier au goût du jour et revenir à la charge.

Campos reste attentif pour Akliouche 

La saison dernière, Akliouche avait inscrit cinq buts et délivré dix passes décisives. Cette année, ses chiffres ont légèrement baissé (trois buts et deux passes en championnat), mais cela reflète surtout la baisse de forme de Monaco plutôt que celle du joueur. Aussi, l’ailier droit tricolore, technique et explosif, s’intégrerait parfaitement dans l’attaque déjà riche du PSG. Luis Campos garde donc un œil attentif sur ce dossier.

