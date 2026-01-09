Maghnes Akliouche (23 ans) pourrait bientôt redevenir une cible prioritaire de Luis Campos au PSG en raison de la situation financière de l’AS Monaco…

Maghnes Akliouche a-t-il enfin une chance de poser ses valises à Paris ? Le crack de l’AS Monaco a tapé dans l’œil du PSG il y a déjà plusieurs mois et les résultats en demi-teinte de son équipe cette saison n’ont rien changé : l’ailier droit reste un joueur convoité. Trop gourmand l’été dernier, le club de la Principauté a finalement conservé sa pépite, mais la situation pourrait évoluer rapidement.

Le PSG pour alléger l’AS Monaco ?

Sous contrat jusqu’en juin 2028, Akliouche est estimé à 70 millions d’euros par Monaco. Un tarif jugé trop élevé par le PSG, qui n’envisage pas une telle offre. Mais selon Media Foot, le club de la Principauté pourrait revoir ses prétentions à la baisse et c’est exactement ce que Paris attend pour remettre ce dossier au goût du jour et revenir à la charge.

Campos reste attentif pour Akliouche

La saison dernière, Akliouche avait inscrit cinq buts et délivré dix passes décisives. Cette année, ses chiffres ont légèrement baissé (trois buts et deux passes en championnat), mais cela reflète surtout la baisse de forme de Monaco plutôt que celle du joueur. Aussi, l’ailier droit tricolore, technique et explosif, s’intégrerait parfaitement dans l’attaque déjà riche du PSG. Luis Campos garde donc un œil attentif sur ce dossier.