PSG – OM : chambrage total, les Parisiens se lâchent violemment après la finale

Vainqueur du Trophée des Champions face à l’OM au Koweït, le PSG n’a pas seulement gagné sur le terrain. Après le coup de sifflet final, les Parisiens ont sorti les crocs et multiplié les piques à l’encontre des Marseillais. Une troisième mi-temps sans pitié.

Une victoire au bout de la tension. Jeudi soir au Koweït, le PSG a arraché le Trophée des Champions face à l’OM après une rencontre irrespirable conclue aux tirs au but (2-2, 4 tab 1). Un Clasico engagé, disputé, tendu jusqu’au bout. Mais une fois le trophée soulevé, les Parisiens ont clairement changé de ton.

Marquinhos frappe fort puis enfonce le clou

Capitaine, Marquinhos a d’abord joué la carte du respect au micro. « C’était chaud, c’était dur. Il faut valoriser nos adversaires. Ils y ont cru jusqu’à la fin, mais ils n’ont pas réussi. » Avant de se montrer beaucoup plus provocateur quelques instants plus tard, dans une vidéo publiée par le PSG sur ses réseaux sociaux : « On dit quoi ? On dit quoi ? On dit quoi ? Champion mon frère ! Ils ont cru qu’ils allaient gagner. » Le message est clair, assumé, et destiné directement à l’OM. Blessé et absent de la feuille de match, Matvey Safonov n’est pas resté silencieux pour autant.

Nuno Mendes ressort les dossiers

Depuis son salon, le gardien parisien a célébré la victoire en français, dans une story Instagram qui n’est pas passée inaperçue : « Pourquoi facile ? Pourquoi facile ? Ici c’est Paris les gars ! ici c’est Paris. » Un chambrage sans filtre, malgré la distance. Mais c’est peut-être Nuno Mendes qui a frappé le plus fort sur les réseaux. Le latéral portugais a directement ciblé Leonardo Balerdi en repostant une ancienne photo publiée par le défenseur marseillais. Une image datant du 22 septembre dernier, lors de la victoire de l’OM face au PSG (1-0), où l’on voyait Mendes au sol, coincé sous les jambes de l’Argentin. Réponse cinglante du Parisien : « Essaie encore la prochaine fois, Balerdi. » Une troisième mi-temps à sens unique.