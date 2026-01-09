À LA UNE DU 9 JAN 2026
[12:16]PSG – OM : Pavard clashé par les supporters suite à une polémique avec Hernandez, il s’explique !
[11:50]ASSE Mercato : Kilmer s’est lancé sur une recrue surprise cet hiver ! 
[11:21]Revue de presse : volte-face de Clauss à Nice, Rosenior a offert un futur grand à Lens, signature imminente à Rennes !
[11:00]OM Mercato : de nouveaux financements trouvés par McCourt au Koweït ?
[10:45]FC Nantes, Stade Rennais Mercato – INFO BUT! : Yannick Ferreira Carrasco a une priorité pour son avenir
[10:17]PSG – OM : chambrage total, les Parisiens se lâchent violemment après la finale
[09:50]Revue de presse espagnole : pendant que le FC Barcelone finalise une recrue, Mbappé entrevoit le Clasico ! 
[09:19]ASSE – Mercato INFO BUT! : Nzingoula, une piste… mais pas une priorité
[09:00]CAN 2025 : le Maroc face à un obstacle insurmontable en quarts ?
[08:48]OM Mercato : la terreur du Vélodrome au Stade Rennais cet hiver ? 
Logo de l’Olympique de Marseille

CAN 2025

Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

PSG – OM : chambrage total, les Parisiens se lâchent violemment après la finale

Par Bastien Aubert - 9 Jan 2026, 10:17
💬 Commenter
Le PSG sacré au Koweït
Unibet
Unibet Profitez de 100€ de bonus offert sur votre premier pari!
J'en profite

Vainqueur du Trophée des Champions face à l’OM au Koweït, le PSG n’a pas seulement gagné sur le terrain. Après le coup de sifflet final, les Parisiens ont sorti les crocs et multiplié les piques à l’encontre des Marseillais. Une troisième mi-temps sans pitié.

Une victoire au bout de la tension. Jeudi soir au Koweït, le PSG a arraché le Trophée des Champions face à l’OM après une rencontre irrespirable conclue aux tirs au but (2-2, 4 tab 1). Un Clasico engagé, disputé, tendu jusqu’au bout. Mais une fois le trophée soulevé, les Parisiens ont clairement changé de ton.

Marquinhos frappe fort puis enfonce le clou

Capitaine, Marquinhos a d’abord joué la carte du respect au micro. « C’était chaud, c’était dur. Il faut valoriser nos adversaires. Ils y ont cru jusqu’à la fin, mais ils n’ont pas réussi. » Avant de se montrer beaucoup plus provocateur quelques instants plus tard, dans une vidéo publiée par le PSG sur ses réseaux sociaux : « On dit quoi ? On dit quoi ? On dit quoi ? Champion mon frère ! Ils ont cru qu’ils allaient gagner. » Le message est clair, assumé, et destiné directement à l’OM. Blessé et absent de la feuille de match, Matvey Safonov n’est pas resté silencieux pour autant.

Unibet
Unibet Profitez de 100€ de bonus offert sur votre premier pari!
J'en profite

Nuno Mendes ressort les dossiers

Depuis son salon, le gardien parisien a célébré la victoire en français, dans une story Instagram qui n’est pas passée inaperçue : « Pourquoi facile ? Pourquoi facile ? Ici c’est Paris les gars ! ici c’est Paris. » Un chambrage sans filtre, malgré la distance. Mais c’est peut-être Nuno Mendes qui a frappé le plus fort sur les réseaux. Le latéral portugais a directement ciblé Leonardo Balerdi en repostant une ancienne photo publiée par le défenseur marseillais. Une image datant du 22 septembre dernier, lors de la victoire de l’OM face au PSG (1-0), où l’on voyait Mendes au sol, coincé sous les jambes de l’Argentin. Réponse cinglante du Parisien : « Essaie encore la prochaine fois, Balerdi. » Une troisième mi-temps à sens unique.

PSGOM

Mercato et actu foot : les infos les plus chaudes

Vidéos foot : OM, PSG