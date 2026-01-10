À LA UNE DU 10 JAN 2026
OM Mercato : coup de théâtre pour Anis Hadj Moussa ! 

Par Bastien Aubert - 10 Jan 2026, 15:30
Anis Hadj-Moussa
Deux feux verts. La rumeur se confirme : on parle désormais d'une piste sérieuse, avec des premiers contacts. ?

L’OM a fait d’Anis Hadj Moussa l’une de ses priorités pour le mercato 2026 mais le jeune milieu offensif de 23 ans, actuellement à Feyenoord, est fortement courtisé à l’étranger. 

Ce n’est pas nouveau, l’OM est pleinement séduit par le profil d’Anis Hadj Moussa. Medhi Benatia et Roberto De Zerbi sont convaincus de son potentiel et voient en lui un profil capable d’apporter la créativité et la profondeur nécessaires à l’attaque phocéenne, à l’image de ce qu’Igor Paixao représente déjà pour l’équipe.

Pour l’instant, l’OM se limite à suivre le joueur et à tisser des contacts avec son entourage. Les dirigeants marseillais ne peuvent pas encore formuler d’offre concrète tant qu’ils n’auront pas allégé leur effectif, une condition indispensable avant d’entamer tout recrutement. 

Hadj Moussa affole l’Europe ! 

Selon Media Foot, cette attente ne freine toutefois pas les intérêts étrangers : Manchester United et l’Eintracht Francfort se sont déjà positionnés sur le dossier, tandis que le Betis Séville a récemment pris des renseignements pour évaluer le prix et les conditions d’une éventuelle transaction.

De son côté, le Feyenoord reste ouvert et attend une offre à la hauteur de la valeur de sa pépite. On parle de 30 millions d’euros. Le club néerlandais sait qu’il détient un joueur courtisé, et les prochains mois s’annoncent cruciaux pour déterminer sa destination. L’OM devra agir vite et avec précision pour devancer cette concurrence étrangère et s’assurer que Hadj Moussa devienne bel et bien l’un des fers de lance de son projet sportif.

