OM Mercato : Gomes aurait trouvé preneur, Benatia a déjà un plan B en cas d’échec pour Abdelli ! 

Par Bastien Aubert - 10 Jan 2026, 09:19
Ognjen Ugresic (Partizan)
Un feu vert. Premier signal faible : l'information vient d'apparaître et reste une simple rumeur. ?

Ognjen Ugresic, milieu défensif serbe de 19 ans, est la dernière pépite du Partizan et attise l’intérêt de plusieurs clubs européens. Parmi eux, l’OM apparaît comme un candidat sérieux.

L’OM a déjà un plan B en cas d’échec sur Himad Abdelli. Selon le spécialiste des transferts Gianluca Di Marzio, Ognjen Ugresic, milieu défensif serbe de 19 ans, fait partie des plans de Medhi Benatia à tenter cet hiver dans l’entrejeu.

Le club phocéen n’est pas le seul sur le coup : Parme, Fiorentina et Bologne suivent également le Serbe avec attention. Mais l’OM, toujours à la recherche de jeunes joueurs capables de progresser et d’être valorisés, voit en Ugresic un investissement stratégique. Le joueur du Partizan Belgrade s’est montré régulier, déterminé et mature pour son âge, des qualités qui séduisent Pablo Longoria et le staff olympien.

Gomes vers Bournemouth ?

Le Partizan, conscient de la valeur de son talent, a fixé une clause libératoire à 15 millions d’euros. Un prix élevé pour un jeune de 20 ans, mais abordable pour l’OM s’il souhaite miser sur un joueur capable d’apporter immédiatement du dynamisme tout en constituant un futur actif important. L’été dernier, Parme avait déjà tenté de le recruter sans succès, et aujourd’hui Marseille pourrait bien réussir là où les Italiens ont échoué.

Avec Ugresic, l’OM viserait non seulement un renfort de qualité pour l’équipe première, mais aussi un pari sur l’avenir, à l’image des jeunes talents que le club sait désormais identifier et valoriser. Si l’opération se concrétise, ce serait un signal fort envoyé aux concurrents français et européens. Avant de penser à cela, il faudra dégraisser et bonne nouvelle : Bournemouth pourrait rapatrier Angel Gomes cet hiver…

