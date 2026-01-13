

Frustré par un temps de jeu quasi inexistant et de plus en plus éloigné du projet marseillais, Darryl Bakola (18 ans) se dirige vers un départ dès cet hiver. Tout comme son ami Robinio Vaz.

En partance pour l’AS Rome, Robinio Vaz a fait ses adieux à l’OM. « Peuple Marseillais tout d’abord je voulais m’adresser à vous pour vous remercier pour ce passage à l’OM, ces moment de partages et de bonheur partagé avec vous, il y a des page plus courtes que d’autres mais importante dans ma carrière merci à mes coéquipiers », a-t-il publié hier soir sur son compte Instagram.

Pour son acolyte Darryl Bakola, c’est sans doute une question de temps. Sa situation à l’OM s’est peu à peu figée, jusqu’à devenir intenable. Cantonné à un rôle très secondaire depuis le début de la saison, le jeune milieu de terrain n’a jamais réussi à s’imposer dans la rotation, malgré des attentes réelles autour de son potentiel. En interne, son manque de temps de jeu a rapidement nourri une frustration grandissante, au point de provoquer une rupture nette avec le projet sportif.

Bakola vers un départ inéluctable de l’OM ?

La direction olympienne avait pourtant tenté d’anticiper l’avenir en transmettant une proposition de prolongation de contrat. Un geste fort, censé sécuriser le joueur et lui offrir une perspective à moyen terme. Mais la réponse n’est jamais arrivée. Le clan Bakola n’a même pas accusé réception de l’offre, un silence lourd de sens qui a été interprété comme un refus implicite et une volonté claire de quitter le club. Face à cette posture, L’Équipe affirme que l’OM n’a pas insisté. Le message est assumé en interne : le club ne souhaite plus retenir des joueurs qui ne se projettent pas pleinement dans le projet.

Dans un contexte de mercato hivernal stratégique, la direction préfère trancher rapidement et avancer avec un groupe impliqué, aligné avec les choix du staff. Bakola, de son côté, cherche désormais une solution pour relancer sa carrière ailleurs, dans un environnement où il pourra obtenir du temps de jeu et retrouver de la confiance. Son départ, désormais envisagé comme inéluctable, s’inscrit dans une dynamique plus large de réajustement de l’effectif marseillais. À l’OM, le ménage d’hiver est lancé, et Bakola en fait clairement les frais.