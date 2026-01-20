Revue de presse : une recrue au LOSC pour oublier Igamane, Jacquet a tranché au au Stade Rennais, un flop de l’OM à Nice ?

Si But! Football Club traite en premier lieu l’actualité de certaines équipes de l’élite, nous avons décidé de vous faire un résumé de ce qu’il s’est passé aujourd’hui dans l’autre partie – moins médiatique – de la France du football.

Paris FC : concurrence de Schalke 04 pour Dzeko, Tel toujours suivi

Le journaliste allemand Florian Plettenberg a révélé hier soir que Schalke 04, qui évolue en Deuxième division, avait fait une offre à Edin Dzeko. Celle-ci est basée sur ses performances, avec de gros bonus. L’attaquant bosnien de 39 ans serait intéressé mais il ne ferme pas la porte au Paris FC, qui souhaite également le recruter. Pour l’heure, l’ancien joueur de City, la Roma ou encore l’Inter évolue à la Fiorentina et est à l’infirmerie en raison d’un contusion à un pied. Plettenberg assure que Mathys Tel reste cependant la priorité absolue du TFC. Le jeune attaquant n’est d’ailleurs pas dans le groupe pour le match de C1 de Tottenham contre Dortmund.

LOSC : Igamane out plusieurs mois

Le LOSC a publié un communiqué hier pour confirmer la mauvaise nouvelle : Hamza Igamane souffre bien d’une rupture du ligament croisé antérieur du genou droit. « Alors que sa sélection marocaine disputait la finale de la Coupe d’Afrique des Nations face au Sénégal, Hamza Igamane a effectué son entrée en jeu durant les prolongations du match, avant de sortir sur blessure quelques minutes plus tard. Les examens réalisés sur le joueur ont malheureusement confirmé une blessure sérieuse. Hamza Igamane souffre en effet d’une rupture du ligament croisé antérieur du genou droit. Il sera indisponible plusieurs mois. Le LOSC souhaite un prompt et total rétablissement à son joueur ». Pierre Ménès pense que, vu les difficultés rencontrées par Olivier Giroud actuellement, les Dogues seront obligés de recruter un attaquant cet hiver.

AS Monaco : Pocognoli rassure pour Diatta

Forfait pour la finale de la CAN dimanche, ce qui a donné vie à des rumeurs sur une intoxication de la part des Marocains, Krepin Diatta va mieux, a annoncé son entraîneur, Sébastien Pocognoli, en conférence de presse hier : «O n a eu des nouvelles plutôt rassurantes. Il était en observation hier soir (dimanche), et son état est stable. On ne sait pas exactement de quelle nature est sa maladie mais au bout d’un moment, on a eu des nouvelles rassurantes. J’espère l’avoir rapidement ».

Stade Rennais : Jacquet ne demande pas un départ

Le dossier Jérémy Jacquet agite toujours le Stade Rennais. En l’état actuel des choses, Oues-FRance affirme que le club breton souhaite conserver son défenseur central (actionnaire compris) à moins d’une offre record de 70M€, ce qui n’est pour le moment pas le cas. Si le joueur est séduit par le projet des Blues, il n’a pas demandé son départ pour autant à Chelsea. Le club londonien a d’autres pistes cet hiver.

AJ Auxerre : le départ d’Osman officialisé

L’AJA a publié un communiqué hier pour officialiser le départ d’Ibrahim Osman, rappelé par son club pour être envoyé à Birmingham : « Prêté par Brighton depuis le début de saison, Ibrahim Osman retourne en Angleterre. Le jeune ailier ghanéen (21 ans) aura disputé 15 rencontres sous le maillot de l’AJA (14 en Ligue 1, 1 en Coupe de France) et délivré 2 passes décisives. Ibra, l’ensemble du club te remercie et te souhaite le meilleur pour la suite de ta carrière ».

OGC Nice : Richardson finalement vers… le Danemark

Courtisé par le Gym en début de mercato hivernal mais finalement refusé par Claude Puel, Amir Richardson va finalement être prêté par la Fiorentina au FC Copenhague. Le prêt comportera une option d’achat de 8 M€. Un contrat de quatre ans attend l’ancien milieu du Stade de Reims au Danemark si tout se passe bien pour lui.

Montpellier HSC : Savanier sur le départ cet hiver ?

Selon Foot Mercato, Téji Savanier pourrait quitter le MHSC cet hiver. A six mois de la fin de son contrat, le meneur de jeu a retrouvé de sa superbe cette saison en Ligue 2 après plusieurs mois compliqués et ne serait pas contre un départ en janvier. L’ancien Bleu aurait récemment refusé des approches concrètes venues de Turquie, notamment de Kasimpasa et Rizespor qui avaient toutes deux proposé un contrat au n°11 du club de la Paillade. Si quelques touches existent également du côté du Golfe, le joueur n’a pas encore tranché mais il ne serait pas fermé à un départ si un projet sportif intéressant se présente à lui.

Toulouse FC : ça se bouscule pour Dönnum



Alors que le TFC occupe actuellement la 8e place du championnat, Aron Dönnum suscite déjà de l’intérêt à l’international. Selon Foot Mercato, plusieurs clubs anglais, dont des formations de Championship, ainsi que des équipes italiennes de Serie A suivent de près son profil polyvalent. Son prix est estimé à environ 4 millions d’euros, et un départ dès ce mercato hivernal n’est pas à exclure. L’ailier norvégien de 27 ans, sous contrat jusqu’en 2027 et arrivée au Téfécé en 2024, cumule cette saison 4 buts et 3 passes décisives toutes compétitions confondues,

OM : Olivier Ntcham (ex OM) vers l’OGC Nice ?

Passé dans les rangs de l’OM du temps d’André Villas-Boas (2021), Olivier Ntcham serait sur les tablettes de l’OGC Nice. Selon les informations d’Africafoot, le Gym s’est renseigné au sujet du milieu de terrain camerounais, pour qui Samsunspor ne serait pas fermé à un départ cet hiver. En fin de contrat en juin 2026, le joueur formé au Havre et passé par Manchester City et le Celtic, serait l’une des pistes envisagées par Claude Puel mais pour le moment, aucune offre n’est sur la table.