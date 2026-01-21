À LA UNE DU 21 JAN 2026
[09:34]OM Mercato : Arteta confirme pour Nwaneri, De Zerbi a déjà pris une décision forte avec lui
[09:05]FC Nantes Mercato : trois nouvelles recrues en approche ?
[08:40]Revue de presse : un départ officialisé au Barça, l’annonce retentissante de Vinicius sur son avenir
[08:13]ASSE : nouveau coup dur pour Davitashvili, mais trois bonnes nouvelles avant Reims
[07:50]Stade Rennais Mercato : Kader Meïté a tranché entre Rennes et l’Arabie saoudite !
[07:24]PSG : Luis Enrique pète un câble après le Sporting, un titulaire blessé
[07:00]OM Mercato : une nouvelle signature bouclée après Timber et Nwaneri !
[06:00]ASSE : quel jeune Vert doit intégrer le onze d’Eirik Horneland au plus vite ?
[05:00]OM : le même onze que face au PSG pour défier Liverpool ?
[00:00]Real Madrid : Mbappé avec l’ex de Vinicius ? Le vestiaire tremble…
OM Mercato : une nouvelle signature bouclée après Timber et Nwaneri !

Par Fabien Chorlet - 21 Jan 2026, 07:00
Mehdi Benatia et Pablo Longoria
En difficulté pour prolonger plusieurs de ses jeunes talents, à l’image de Robinio Vaz, Darryl Bakola ou Bilal Nadir, l’OM aurait toutefois bouclé la prolongation de Tadjidine Mmadi.

L’Olympique de Marseille a accéléré son mercato hivernal. En totale sous-marin, Pablo Longoria et Mehdi Benatia auraient bouclé les arrivées de Quinten Timber et Ethan Nwaneri. Le milieu de terrain du Feyenoord Rotterdam arriverait sous la forme d’un transfert sec contre 4,5 millions d’euros, tandis que le milieu offensif d’Arsenal devrait être prêté à l’OM jusqu’à la fin de la saison sans option d’achat.

Mmadi va prolonger à l’OM

Parallèlement, les dirigeants olympien auraient finalisé la prolongation de Tadjidine Mmadi. Selon La Minute OM, le jeune ailier gauche français devrait prolonger son bail d’une saison supplémentaire avec son club formateur, soit jusqu’en juin 2029. A 18 ans, le joueur serait pleinement investi dans le projet marseillais et devrait bénéficier de davantage de temps de jeu dans les mois à venir. Il devrait d’ailleurs être convoqué par Roberto De Zerbi pour le choc de Ligue des Champions de ce mercredi (21h) contre Liverpool.

Cette saison, Tadjidine Mmadi est apparu à cinq reprises toutes compétitions confondues avec l’équipe première de l’OM. Il s’est illustré avec un but et une passe décisive lors de la large victoire en Coupe de France contre Bourg-en-Bresse (0-6), le 21 décembre dernier.

