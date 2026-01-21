OM Mercato : une nouvelle signature bouclée après Timber et Nwaneri !

En difficulté pour prolonger plusieurs de ses jeunes talents, à l’image de Robinio Vaz, Darryl Bakola ou Bilal Nadir, l’OM aurait toutefois bouclé la prolongation de Tadjidine Mmadi.

L’Olympique de Marseille a accéléré son mercato hivernal. En totale sous-marin, Pablo Longoria et Mehdi Benatia auraient bouclé les arrivées de Quinten Timber et Ethan Nwaneri. Le milieu de terrain du Feyenoord Rotterdam arriverait sous la forme d’un transfert sec contre 4,5 millions d’euros, tandis que le milieu offensif d’Arsenal devrait être prêté à l’OM jusqu’à la fin de la saison sans option d’achat.

Mmadi va prolonger à l’OM

Parallèlement, les dirigeants olympien auraient finalisé la prolongation de Tadjidine Mmadi. Selon La Minute OM, le jeune ailier gauche français devrait prolonger son bail d’une saison supplémentaire avec son club formateur, soit jusqu’en juin 2029. A 18 ans, le joueur serait pleinement investi dans le projet marseillais et devrait bénéficier de davantage de temps de jeu dans les mois à venir. Il devrait d’ailleurs être convoqué par Roberto De Zerbi pour le choc de Ligue des Champions de ce mercredi (21h) contre Liverpool.

Cette saison, Tadjidine Mmadi est apparu à cinq reprises toutes compétitions confondues avec l’équipe première de l’OM. Il s’est illustré avec un but et une passe décisive lors de la large victoire en Coupe de France contre Bourg-en-Bresse (0-6), le 21 décembre dernier.