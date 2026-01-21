À LA UNE DU 21 JAN 2026
OM : le même onze que face au PSG pour défier Liverpool ?

Par Raphaël Nouet - 21 Jan 2026, 05:00
Roberto De Zerbi applaudissant les supporters de l'OM à Angers.
L’entraîneur de l’OM, Roberto De Zerbi, pourrait être tenté d’aligner le même onze qui a tenu tête au PSG dans le Trophée des champions (2-2, 1 t.a.b. à 3) il y a quasiment trois semaines pour le choc face à Liverpool.

C’est un gros morceau qui se présente ce soir au Vélodrome. Champion d’Angleterre en titre, Liverpool connaît une saison loin des attentes mais il compte quand même des joueurs redoutables à chaque poste. Et est capable de sortir des prestations XXL quand il est dans un bon jour, comme face au Real Madrid (1-0) plus tôt dans la saison ou sur la pelouse d’Arsenal dernièrement (0-0). Les Reds seront privés d’Ibrahima Konaté, resté en Angleterre pour des raisons familiales. Mais ils enregistrent le retour de Mohamed Salah, revenu de la Coupe d’Afrique des Nations.

Un 3-4-3 ou un 4-2-3-1 ?

L’OM, lui, sera au complet, hormis Nayef Aguerd, qui est rentré tardivement du Maroc après la finale perdue face au Sénégal (0-1 a.p.) dimanche. Quel onze Roberto De Zerbi va-t-il aligner ? La tendance sera à ce qu’il mette les même hommes que face au PSG dans le Trophée des champions (2-2, 1 t.a.b. à 3) il y a douze jours. Soit Rulli dans les buts, une défense à trois avec Pavard, Balerdi et Medina, un milieu composé de Weah à droite, Kondogbia et Hojbjerg à la récupération, Emerson à gauche, et enfin une attaque avec Greenwood, Gouiri et Paixao.

Mais ce qui a fonctionné contre le PSG et son 4-3-3 va-t-il marcher face à Liverpool, qui évolue pour sa part en 4-2-3-1 ? Ce schéma différent pourrait inciter Roberto De Zerbi à faire évoluer sa tactique. Ce qui est sûr, c’est que depuis sa défaite contre Nantes (0-2), l’OM a été bon aussi bien en 3-4-3 ou 3-4-2-1 (contre Paris) qu’en 4-2-3-1 (Evreux, Angers).

