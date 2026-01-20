Les discussions sont bien engagées et les négociations avancent dans le bon sens, sans accord final.

Le SCO d’Angers continue de se montrer très ferme concernant Himad Abdelli et l’OM ne veut pas surpayer pour un joueur libre en juin. Ce qui conduit à une impasse.

Ce mardi, Mohamed Toubache-Ter a fait un nouveau point sur la situation d’Himad Abdelli : « Ne voulant pas jouer au PFC, Angers est très ferme sur le dossier Abdelli. Sur ce dossier, Angers ne sera pas perdant.

Sur ce dossier, Marseille ne sera pas perdant. Le perdant est le joueur. Marseille ne compte pas faire des folies pour le faire venir maintenant ». Le fait que l’international algérien soit libre en juin pèse énormément dans la balance. Et n’incite pas l’OM à faire un gros effort financier.

L’OM est en position de force, mais…

Surtout, l’arrivée quasiment actée d’Ethan Nwaneri, en provenance d’Arsenal, ne rend plus urgent le recrutement d’un milieu offensif par l’OM. Car en plus, Junior Traoré revient très bien après quatre mois passés à l’infirmerie. L’ancien Auxerrois sort d’une semaine pleine avec des buts et des passes décisives face à Evreux (9-0) puis à Angers (5-2). Les dirigeants olympiens cherchaient des milieux offensifs capables de jouer dans l’axe, ils sont en passe d’en avoir deux. L’arrivée d’Abdelli devient tout à coup moins urgente…

L’OM se trouve donc en position de force dans ce dossier. Le SCO pourrait se dire la même chose car si Abdelli reste, son équipe n’en sera que plus forte. Mais encore faut-il que l’Algérien ne traîne pas des pieds après avoir laissé passer l’occasion de rejoindre le club de ses rêves dès janvier…