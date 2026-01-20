Daniel Riolo a lancé à sa manière le choc de la 19e journée de ligue 1 entre l’OM et le RC Lens, samedi à l’Orange Vélodrome (21h05).

Le choc de la 19e journée de Ligue 1 entre l’OM et le RC Lens, samedi soir à l’Orange Vélodrome (21h05), est déjà lancé. Et comme souvent, Daniel Riolo n’a pas fait dans la demi-mesure pour planter le décor. Sur RMC Sport, l’éditorialiste a clairement désigné Lens comme le principal poison du moment pour les Olympiens.

Riolo pointe le RC Lens comme le vrai problème de l’OM

Pour Riolo, le danger ne vient pas des Marseillais eux-mêmes. Il est extérieur. Et il porte les couleurs sang et or. « Aujourd’hui, le seul emmerdement de l’OM n’est pas de son fait, mais d’une équipe qui a foutu en l’air les plans de tout le monde : Lens. Le seul caillou dans la chaussure de l’OM, c’est Lens. » Une analyse tranchée, prolongée par une accusation encore plus lourde. « Même s’il s’en cache, le RC Lens joue le titre. On est dans la saison miracle, la saison inattendue. » Pour Riolo, les Lensois ne sont plus une surprise passagère, mais un concurrent crédible, dérangeant, presque gênant dans la hiérarchie que beaucoup imaginaient déjà figée.

De Zerbi confirmé… mais toujours imprévisible

Sur le même plateau, Walid Acherchour a appuyé le propos, tout en élargissant le débat. Pour lui, ce que réalise Lens mérite un respect total.« On ne peut pas banaliser ce qu’ils sont en train de réaliser. Contrairement à l’OM, les matchs qu’ils ratent, les matchs où ils sont moins bons, ils arrivent à les gagner. Cela montre la force de cette équipe et le travail de ce club. » Un constat limpide, qui met en lumière la régularité lensoise, là où Marseille souffle parfois le chaud et le froid.

Acherchour en a également profité pour évoquer Roberto De Zerbi, au cœur de nombreuses discussions depuis son arrivée. « De Zerbi me montre encore qu’il est l’entraîneur idéal pour l’OM, à l’instant T. Mais d’une semaine à l’autre, tu peux t’arracher les cheveux. » Une phrase qui résume parfaitement le paradoxe marseillais. Du jeu, des idées, une vraie patte… mais une irrégularité qui empêche encore l’OM de s’installer durablement tout en haut. « En lui laissant du temps, le club ne pourrait pas retrouver un meilleur coach, pour le moment. »

Un test grandeur nature au Vélodrome

Face à un RC Lens décrit comme le caillou dans la chaussure olympienne, ce match de samedi prend une dimension particulière. Plus qu’un simple choc de haut de tableau, c’est un révélateur. Pour l’OM, l’occasion de montrer qu’il peut dominer ceux qui dérangent. Pour le RC Lens, celle de confirmer qu’il joue bien dans la cour des très grands.