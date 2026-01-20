Déjà annoncé à plusieurs reprises à l’OM, Sacha Boey serait à nouveau dans le viseur des Phocéens car le Bayern Munich ne compte plus sur lui. L’OL et Everton sont également sur les rangs.

Le serpent de mer Sacha Boey est de retour du côté de l’Olympique de Marseille ! Ce mardi, Ekrem Konur assure que les Phocéens, l’OL et Everton sont à nouveau intéressés par le latéral droit français de 25 ans. le Bayern Munich ne compterait plus sur lui. Selon le journaliste turc, le salaire de l’ancien Rennais serait toutefois un obstacle dans les négociations. Annoncé en fin d’année à Marseille, Boey avait pris la décision de finir la saison en Allemagne. Mais visiblement, l’actuel leader de la Bundesliga l’a fait changer d’avis en lui faisant comprendre que le mieux pour lui était d’aller voir ailleurs…

L’OM a-t-il vraiment besoin de lui ?

Reste à savoir si l’OM est vraiment intéressé ou si ce qu’évoque Konur est une information remontant à plusieurs mois. Car depuis, Medhi Benatia et Pablo Longoria ont recruté Timothy Weah pour concurrencer Amir Murillo. Et les deux brillent, comme on a pu le voir à Angers (5-2) samedi dernier. L’Américain a marqué un but de la tête au terme d’une action magnifique, son coéquipier panaméen étant pour sa part passeur décisif. En outre, Benjamin Pavard peut aussi évoluer dans le couloir, même s’il n’est que prêté par l’Inter Milan.

Recruté par le Bayern Munich il y a deux ans, Sacha Boey n’a joué que 37 matches avec le géant bavarois sur cette période. Il s’agit donc d’un joueur revanchard.