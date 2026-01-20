À LA UNE DU 20 JAN 2026
[16:32]Le FC Nantes a failli recroiser Kombouaré, le RC Lens l’en a empêché !
[16:07]PSG Mercato : Chelsea prêt à toutes les folies pour un jeune Parisien ?
[15:51]OM Mercato : Maupay, transfert conclu et premier match contre Marseille ?
[15:30]Real Madrid : Brahim Diaz a-t-il flingué sa carrière après sa panenka ratée à la CAN 2025 ?
[15:00]ASSE : en plein Mercato, Kilmer lance une révolution qui touche les supporters en plein cœur !
[14:30]OM : le RC Lens dérange à Marseille, Daniel Riolo accuse lourdement ! 
[14:00]PSG : Hakimi a fait un geste immense envers Brahim Diaz (Real Madrid) après la finale de la CAN 2025 
[13:30]Stade Rennais Mercato : Désiré a déjà trouvé un remplaçant à Jacquet ! 
[13:05]OM Mercato : Højbjerg met fin aux rumeurs sur un départ à la Juventus
[13:01]ASSE Mercato – INFO BUT! : pourquoi BlueCo a laissé filer David Mimbang chez les Verts
Logo de l’Olympique de Marseille

CAN 2025

Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

OM Mercato : Maupay, transfert conclu et premier match contre Marseille ?

Par Raphaël Nouet - 20 Jan 2026, 15:51
💬 Commenter
Neal Maupay saluant les supporters marseillais après la victoire à Bayeux.
Betclic
Betclic Jusqu'à 100€ remboursés en Freebets si ton 1er pari est perdant
J'en profite
non signé
Quatre feux verts. Tout le monde est d'accord sur le principe du transfert, il ne manque plus que les signatures. ?

Selon L’Equipe, l’OM et le Paris FC seraient parvenus à un accord pour le transfert de Neal Maupay. Mais l’attaquant n’a pas encore donné son aval pour signer chez le promu, qui accueillera Marseille le 31.

L’Equipe vient de dévoiler que Neal Maupay pourrait prendre la route du Paris FC dans les jours qui viennent. Le club de la capitale serait déjà parvenu à un accord avec l’OM pour un transfert. Il resterait à obtenir l’aval de l’attaquant, qui a repoussé de nombreuses offres depuis l’été dernier car il se sent bien à Marseille, où il a été transféré définitivement en juin 2025 après une première saison en prêt. Cet hiver, encore, il a eu des propositions venues d’Italie et d’Espagne mais il n’a pas donné suite. Pourtant, son temps de jeu à l’OM est très réduit (90 minutes sur 3 matches, 1 but). Et ça ne risque pas de s’arranger maintenant qu’Amine Gouiri est opérationnel.

Paris FC-OM dans deux samedis

S’il venait à donner son accord, Neal Maupay pourrait très rapidement retrouver ses anciens coéquipiers. En effet, le Paris FC recevra l’OM dans onze jours. Entretemps, le promu aura joué à domicile contre Angers. Maupay fera-t-il ses grands débuts face au SCO ou face à Marseille ? La réponse est posée mais, avant cela, il faut encore qu’il donne son accord. Et que le PFC ne finalise pas une de ses très nombreuses pistes en attaque puisqu’il a contacté Ludovic Ajorque (Brest), Mathys Tel (Tottenham) et même Edin Dzeko (Fiorentina), qui hésite avec Schalke 04. Car L’Equipe précise que la piste Maupay ne fait pas l’unanimité en interne. Selon La Minute OM, le directeur sportif n’avait pas donné suite. C’est le président, Bernard Arnault, qui a donné son accord.

Unibet
Unibet Profitez de 100€ de bonus offert sur votre premier pari!
J'en profite

Le départ de Neal Maupay permettrait à l’OM de poursuivre son mercato hivernal et entraînerait l’arrivée d’un nouvel attaquant. Car entre son départ et celui de Robinio Vaz, ils ne sont maintenant que deux à pouvoir jouer en pointe, Amine Gouiri et Pierre-Emerick Aubameyang.

OM

Actu foot OM : les infos les plus chaudes

Vidéos OM : toutes les infos foot