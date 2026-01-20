Tout le monde est d'accord sur le principe du transfert, il ne manque plus que les signatures.

Selon L’Equipe, l’OM et le Paris FC seraient parvenus à un accord pour le transfert de Neal Maupay. Mais l’attaquant n’a pas encore donné son aval pour signer chez le promu, qui accueillera Marseille le 31.

L’Equipe vient de dévoiler que Neal Maupay pourrait prendre la route du Paris FC dans les jours qui viennent. Le club de la capitale serait déjà parvenu à un accord avec l’OM pour un transfert. Il resterait à obtenir l’aval de l’attaquant, qui a repoussé de nombreuses offres depuis l’été dernier car il se sent bien à Marseille, où il a été transféré définitivement en juin 2025 après une première saison en prêt. Cet hiver, encore, il a eu des propositions venues d’Italie et d’Espagne mais il n’a pas donné suite. Pourtant, son temps de jeu à l’OM est très réduit (90 minutes sur 3 matches, 1 but). Et ça ne risque pas de s’arranger maintenant qu’Amine Gouiri est opérationnel.

Paris FC-OM dans deux samedis

S’il venait à donner son accord, Neal Maupay pourrait très rapidement retrouver ses anciens coéquipiers. En effet, le Paris FC recevra l’OM dans onze jours. Entretemps, le promu aura joué à domicile contre Angers. Maupay fera-t-il ses grands débuts face au SCO ou face à Marseille ? La réponse est posée mais, avant cela, il faut encore qu’il donne son accord. Et que le PFC ne finalise pas une de ses très nombreuses pistes en attaque puisqu’il a contacté Ludovic Ajorque (Brest), Mathys Tel (Tottenham) et même Edin Dzeko (Fiorentina), qui hésite avec Schalke 04. Car L’Equipe précise que la piste Maupay ne fait pas l’unanimité en interne. Selon La Minute OM, le directeur sportif n’avait pas donné suite. C’est le président, Bernard Arnault, qui a donné son accord.

Le départ de Neal Maupay permettrait à l’OM de poursuivre son mercato hivernal et entraînerait l’arrivée d’un nouvel attaquant. Car entre son départ et celui de Robinio Vaz, ils ne sont maintenant que deux à pouvoir jouer en pointe, Amine Gouiri et Pierre-Emerick Aubameyang.