PSG Mercato : ça se tend vraiment pour Dro au FC Barcelone !

Par Laurent Hess - 22 Jan 2026, 22:30
L’arrivée de Dro Fernandez (18 ans) au PSG crispe au plus haut point le FC Barcelone. Qui a décidé de sanctionner son jeune joueur.

Le PSG s’apprête à frapper un joli coup sur le marché. Selon le journaliste Marc Mechenoua, au micro d’Ici Paris, Dro Fernandez devrait être annoncé dans la semaine. Sur le plan contractuel, le dossier est quasiment bouclé. Il ne resterait que quelques détails à régler concernant la clause libératoire, mais Dro Fernandez dispose déjà d’un accord avec le PSG pour un contrat longue durée, jusqu’en 2030. Un signal fort envoyé par le club parisien, qui mise clairement sur l’avenir. Ce recrutement porte clairement la patte de Luis Enrique. L’entraîneur parisien s’est personnellement impliqué dans les discussions, au point de convaincre rapidement le joueur. Fabrizio Romano l’a confirmé sur DAZN : « Dro va signer au PSG. Luis Enrique est impliqué car il a parlé avec le joueur et il lui a présenté le projet du club. C’est quelque chose qui l’a convaincu immédiatement. C’est une opportunité incroyable à 6 M€ pour un talent comme lui. »

Le Barça fait tout pour freiner le dossier

Mais Dro n’est toujours pas un joueur du PSG alors que la fin de la semaine se rapproche. Selon RMC, le dossier continue de traîner car le FC Barcelone est furieux de la décision de son joueur. Ce qui l’aurait poussé à écarter Dro Fernandez de la photo officielle du club. Selon plusieurs médias espagnols, Dro s’entraîne maintenant à part.  Hansi Flick, le coach Blaugrana, serait particulièrement remonté, alors que de leur côté, les dirigeants parisiens restent soucieux de ne pas brusquer leurs homologues espagnols, avec qui les rapports sont bons. Mais pas de question remettre en cause la levée de la clause libératoire et la venue du joueur au PSG, à priori, même si RMC croit savoir que certains proches du dossier n’écarte pas l’hypothèse.

