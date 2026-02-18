À LA UNE DU 18 FéV 2026
PSG : Dembélé et Doué se sont trouvé un ennemi commun

Par Raphaël Nouet - 18 Fév 2026, 19:56
💬 Commenter
Désiré Doué remplaçant Ousmane Dembélé lors de Monaco-PSG en Champions League.
Prétendument en froid après la défaite à Rennes (1-3), les attaquants du PSG Ousmane Dembélé et Désiré Doué ont décidé de s’en prendre… aux médias.

On en était resté à « Le Paris Saint-Germain doit être en premier, pas les individualités », phrase prononcée par un Ousmane Dembélé très remonté après la défaite à Rennes (1-3) vendredi dernier. Tout le monde avait pensé que le Ballon d’Or visait Désiré Doué, coupable d’avoir vendangé plusieurs occasions en voulant la jouer solo. Luis Enrique avait tenté de désamorcé la crise tout de suite après la rencontre en expliquant que les réactions à chaud n’avaient aucune valeur. Mais rien n’y a fait, certains médias ont assuré qu’il y a de l’électricité dans l’air entre les deux joueurs formés à Rennes.

Le PSG a l’impression que l’extérieur de déstabiliser le groupe

Et puis, hier à Monaco (3-2), Ousmane Dembélé s’est blessé quasiment d’entrée et Désiré Doué a inscrit un doublé. Et pendant sa célébration, il s’est bouché les oreilles. Pour dire qu’il était sourd aux critiques de son partenaire ? Pas du tout ! Selon RMC, c’est une façon pour le joueur de dire qu’il est insensible à ce qui se dit en dehors du groupe. Le média explique en effet que « les joueurs du PSG ont eu l’impression que certains observateurs essayaient de les monter les uns contre les autres alors que les déclarations d’Ousmane Dembélé ne visaient aucun joueur en particulier ». Une défense aussi facile que classique mais du moment qu’elle permet au groupe parisien de ne pas imploser…

RMC rappelle que Dembélé et Doué ont le même agent et que le premier a pris le second sous son aile à son arrivée à Paris. Achraf Hakimi a également eu une célébration remarquée puisqu’il a mis son doigt sur sa bouche. Cela dénote également d’une certaine frustration face aux résultats légèrement moins bons que la saison dernière. Sans oublier le dénouement cruel de la Coupe d’Afrique des Nations pour le Marocain.

