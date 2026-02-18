Offre exceptionnel : 15€ sans dépôt + 85€ de bonus

La victoire homérique du PSG mardi à Monaco en barrage aller de la Ligue des Champions (3-2) a laissé des traces dans le vestiaire du champion d’Europe.

La victoire renversante du PSG mardi soir à Monaco en barrage aller de Ligue des champions (3-2) se s’est pas fait sans heurts. Si le succès est au rendez-vous, il a aussi rappelé que la route vers les quarts de finale s’annonce périlleuse, surtout avec un effectif déjà fragilisé par les blessures.

Ousmane Dembélé, sorti prématurément sur blessure, a déjà suscité l’inquiétude des fans et du staff. Mais un autre titulaire commence lui aussi à inquiéter : Khvicha Kvaratskhelia. Arthur Perrot, journaliste pour RMC Sport, a expliqué : « Le staff médical parisien a demandé plusieurs fois à Kvaratskhelia si cela allait avant sa sortie. Son état de forme sera aussi à surveiller. »

« Kvaratskhelia, un état de forme à surveiller »

Pourtant, le Géorgien n’a rien lâché et a offert une prestation pleine d’intensité. Très connecté à ses partenaires, il a beaucoup tenté sa chance, totalisant 8 tirs sur l’ensemble du match. Kvaratskhelia a provoqué le penalty qui a relancé le PSG après le 0-2 initial et a été directement impliqué sur le troisième but, témoignant de sa capacité à peser sur le jeu dans les moments décisifs. Son impact offensif a été indéniable jusqu’à sa sortie, remplacé par Lee Kang-In à la 69e minute pour préserver ses forces.

Cette brillance sur le terrain ne doit pas masquer les inquiétudes. Avec Dembélé forfait et Kvaratskhelia sous surveillance médicale, Luis Enrique et son staff devront composer avec un effectif peut-être amoindri pour le barrage retour au Parc des Princes. L’enjeu est énorme : le PSG doit protéger son avantage, gérer ses cadres, et éviter que les blessures ne viennent compromettre sa campagne européenne.

Le calendrier de fin de saison du PSG :

21/02 : PSG-Metz (23e journée de Ligue 1)

25/02 : PSG-Monaco (barrage retour de la Champions League)

28/02 : Le Havre-PSG (24e journée de Ligue 1)

06/03 : PSG-Monaco (25e journée de Ligue 1)

10/03 : 8es de finale aller de la Champions League

15/03 : PSG-Nantes (26e journée de Ligue 1)

18/03 : 8es de finale retour de la Champions League

22/03 : Nice-PSG (27e journée de Ligue 1)

05/04 : PSG-Toulouse (28e journée de Ligue 1)

07/04 : Quart de finale aller de la Champions League

12/04 : Lens-PSG (29e journée de Ligue 1)

14/04 : Quart de finale retour de la Champions League

19/04 : PSG-Lyon (30e journée de Ligue 1)

26/04 : Angers-PSG (31e journée de Ligue 1)

28/04 : Demi-finale aller de la Champions League

03/05 : PSG-Lorient (32e journée de Ligue 1)

05/05 : Demi-finale retour de la Champions League

09/05 : PSG-Brest (33e journée de Ligue 1)

16/05 : Paris FC-PSG (34e journée de Ligue 1)

30/05 : Finale de la Champions League