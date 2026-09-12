FC Nantes : après Sochaux, Poirier hausse le ton et répond à l’erreur de Ganago

Battus 1-0 à Sochaux ce samedi, les Canaris rechutent et restent englués dans le bas du classement de Ligue 2. Grégory Poirier appelle son groupe à une réaction collective.

Le FC Nantes n’a pas confirmé son succès contre Nancy. En déplacement à Sochaux, les Canaris se sont inclinés sur la plus petite des marges (0-1), lors de la 6e journée de Ligue 2. Un nouveau coup dur pour les hommes de Grégory Poirier, qui restent dans les profondeurs du classement.

Après la rencontre, l’entraîneur nantais n’a pas cherché d’excuses. S’il regrette le scénario de la rencontre, il estime surtout que son équipe doit rapidement élever son niveau.

« Il y a forcément un sentiment négatif. Ce sont plein de sentiments aussi, il y a un peu de frustration aussi parce qu’on prend ce but au moment où on est le mieux. Et puis en même temps, il n’y a pas de hasard : je pense que pour l’instant, c’est insuffisant, il faut en faire plus, ça passe aussi par un état d’esprit où on doit remettre certaines têtes à l’endroit. »

Poirier insiste également sur le décalage entre les statistiques et le résultat final. Nantes a eu davantage la maîtrise dans plusieurs secteurs, mais n’a pas su concrétiser cette domination.

« Dans l’ensemble, même si dans toutes les stats on est devant, si on perd, ce n’est pas le hasard. Il va falloir se remobiliser : on a perdu tous ensemble. On va assumer ensemble. »

Poirier ne veut pas accabler Ganago

Le but encaissé est notamment consécutif à une erreur d’Ignatius Ganago. Pour autant, le technicien nantais refuse de faire porter la responsabilité de la défaite au seul attaquant.

« C’est sûr que c’est une erreur, mais c’est un jeu fait d’erreurs. Elle est un peu plus forte que d’autres, mais c’est le groupe qui a perdu, parce que si vous avez une marge dans votre prestation, vous pouvez traverser le match avec des erreurs qui coûtent. Là, ce n’est pas de sa faute si on n’a pas marqué, par exemple. »

Un discours qui résume la situation actuelle du FC Nantes : pour Grégory Poirier, le problème dépasse largement une erreur individuelle. Le nouvel entraîneur nantais, arrivé fin août, avait déjà identifié plusieurs axes de progression avant le déplacement dans le Doubs, notamment le pressing, la verticalité et la qualité technique. Après cette rechute à Sochaux, le message est désormais clair : Nantes doit réagir collectivement et très rapidement.

Propos rapportés par L’Équipe.