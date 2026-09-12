FC Sochaux – FC Nantes (1-0) : les Canaris s’enfoncent, les tops et flops

Le FC Nantes s’est incliné 1-0 à Sochaux au terme d’un match longtemps fermé, marqué par une erreur de Ganago et une nouvelle occasion manquée pour les Canaris.

Le FC Nantes continue de s’enfoncer. Battus 1-0 sur la pelouse du FC Sochaux lors de la 6e journée de Ligue 2, les Canaris concèdent déjà leur quatrième défaite de la saison et restent bloqués à la 17e place. Une soirée frustrante, durant laquelle plusieurs Nantais ont tout de même tenté de maintenir leur équipe à flot.

Les tops

Maxime Dupé a évité un score plus lourd

Le gardien nantais a longtemps maintenu son équipe dans le match. Vigilant sur une reprise de Gomel en première période, il s’est surtout illustré après la pause avec un arrêt important devant Deedson, lancé seul face à lui. Sans ses interventions, l’addition aurait pu être plus lourde.

Saïdou Sow, solide malgré tout

Le défenseur a été l’un des Nantais les plus rassurants. Dès la 7e minute, il s’est imposé au premier poteau pour placer une tête dangereuse, avant de multiplier les interventions défensives. Il a notamment repoussé plusieurs situations chaudes avant de se faire sanctionner en fin de match.

Les flops

Ignatius Ganago, l’erreur qui coûte cher

Difficile de ne pas retenir son entrée cauchemardesque. Quelques secondes après son apparition, Ganago a involontairement lancé Benjamin Gomel vers le but nantais sur une passe mal assurée. L’attaquant sochalien n’a ensuite eu qu’à ajuster Dupé pour inscrire le seul but de la rencontre. Une erreur lourde de conséquences.

Une attaque trop peu dangereuse

Avant et après l’ouverture du score, Nantes a cruellement manqué d’efficacité offensive. Les Canaris ont longtemps peiné à se montrer dangereux face au bloc sochalien et ont surtout abusé du jeu long lorsque les solutions manquaient. Malgré quelques situations en fin de rencontre, l’équipe n’a jamais véritablement réussi à imposer une pression constante.

Thomas Robinet et ses ratés

Parmi les plus décevants en attaque, Thomas Robinet n’est pas passé loin de faire mouche. Dès son retour des vestiaires, l’ancien Sochalien a bénéficié d’une énorme occasion, mais sa frappe croisée a rasé le poteau de Jeannin. Deux tentatives non cadrées au total, où il aurait dû beaucoup mieux faire quelques jours après son but face à Nancy.

Une nouvelle fin de match frustrante

Après avoir été battu à Laval dans le temps additionnel puis rejoint à Guingamp dans les dernières secondes, Nantes espérait cette fois profiter du money-time. Il n’en a rien été. Malgré un dernier coup de pression et un sauvetage de Peybernes sur sa ligne à la 83e minute, les Canaris n’ont pas trouvé la faille.

Nantes doit vite réagir

Cette nouvelle défaite confirme le mauvais début de saison nantais. Avec quatre revers en six journées, le FC Nantes doit rapidement retrouver de la confiance et surtout davantage de maîtrise dans les deux surfaces. À ce rythme, chaque erreur individuelle et chaque occasion manquée risque de peser lourd dans la course au maintien.