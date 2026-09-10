ASSE, FC Nantes : la programmation de la 12e journée de Ligue 2 est connue !

On connaît la programmation TV de la 12e journée de Ligue 2.
La Ligue de football professionnel (LFP) a dévoilé ce jeudi la programmation de la 12e journée de Ligue 2. Comme souvent depuis le début de la saison, l’AS Saint-Étienne et le FC Nantes auront une nouvelle fois droit au prime time du samedi soir. Les Verts et les Canaris affronteront respectivement le Stade Lavallois et Pau le samedi à 20h.
La programmation de la 12e journée de Ligue 2
Vendredi 6 novembre 2026 à 20h sur beIN Sports
- Dunkerque – Guingamp
- Nancy – Sochaux
- Dijon – Red Star
- Boulogne – Annecy
- Grenoble – Reims
Samedi 7 novembre 2026 à 14h sur beIN Sports
- Montpellier – Metz
- Clermont – Rodez
Samedi 7 novembre 2026 à 20h sur beIN Sports