ASSE, FC Nantes : la programmation de la 12e journée de Ligue 2 est connue !

On connaît la programmation TV de la 12e journée de Ligue 2.

La Ligue de football professionnel (LFP) a dévoilé ce jeudi la programmation de la 12e journée de Ligue 2. Comme souvent depuis le début de la saison, l’AS Saint-Étienne et le FC Nantes auront une nouvelle fois droit au prime time du samedi soir. Les Verts et les Canaris affronteront respectivement le Stade Lavallois et Pau le samedi à 20h.

La programmation de la 12e journée de Ligue 2

Vendredi 6 novembre 2026 à 20h sur beIN Sports

Dunkerque – Guingamp

Nancy – Sochaux

Dijon – Red Star

Boulogne – Annecy

Grenoble – Reims

Samedi 7 novembre 2026 à 14h sur beIN Sports

Montpellier – Metz

Clermont – Rodez

Samedi 7 novembre 2026 à 20h sur beIN Sports

ASSE – Laval

Pau – FC Nantes