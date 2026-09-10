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FRANCE

ASSE, FC Nantes : la programmation de la 12e journée de Ligue 2 est connue !

Par Fabien Chorlet - 10 Sep 2026, 19:31
La joie des Verts lors d'ASSE - Montpellier

On connaît la programmation TV de la 12e journée de Ligue 2.

La Ligue de football professionnel (LFP) a dévoilé ce jeudi la programmation de la 12e journée de Ligue 2. Comme souvent depuis le début de la saison, l’AS Saint-Étienne et le FC Nantes auront une nouvelle fois droit au prime time du samedi soir. Les Verts et les Canaris affronteront respectivement le Stade Lavallois et Pau le samedi à 20h.

La programmation de la 12e journée de Ligue 2

Vendredi 6 novembre 2026 à 20h sur beIN Sports

  • Dunkerque – Guingamp
  • Nancy – Sochaux
  • Dijon – Red Star
  • Boulogne – Annecy
  • Grenoble – Reims

Samedi 7 novembre 2026 à 14h sur beIN Sports

  • Montpellier – Metz
  • Clermont – Rodez

Samedi 7 novembre 2026 à 20h sur beIN Sports

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