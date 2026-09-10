FC Nantes Mercato : Poirier confirme pour Carlgren, mais…

En conférence de presse, Grégory Poirier a annoncé ce jeudi que Patrik Carlgren devrait bien revenir au FC Nantes.

Comme révélé ce mercredi par L’Équipe, Patrik Carlgren devrait bien faire son retour au FC Nantes. Parti libre des Canaris en juin dernier, le gardien suédois devrait revenir sur les bords de l’Erdre afin de pallier la grave blessure d’Alexis Mirbach, doublure de Maxime Dupé depuis le début de la saison.

Poirier confirme le retour de Carlgren

Présent ce jeudi en conférence de presse à deux jours du déplacement sur la pelouse de Sochaux, comptant pour la sixième journée de Ligue 2, Grégory Poirier a confirmé le retour imminent de Patrik Carlgren au FC Nantes devant les médias. Il ne resterait plus que « quelques démarches administratives » à régler avant que l’opération ne soit finalisée, selon les dires de l’entraîneur nantais.

Selon les premières tendances, Maxime Dupé devrait conserver sa place de gardien numéro 1 malgré l’arrivée imminente de Patrik Carlgren. Mais nul doute que les cartes pourraient rapidement être rebattues en cas de nouvelles contre-performances de l’ancien portier de l’OGC Nice lors des prochains matchs.