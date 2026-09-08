FC Nantes Mercato : le Paris FC a déjà répondu aux Kita pour Nkambadio

Le FC Nantes cherche un gardien après la blessure d’Alexis Mirbach, mais la piste Obed Nkambadio semble déjà compliquée à concrétiser.

Le FC Nantes a rapidement activé plusieurs pistes pour renforcer son poste de gardien après la blessure d’Alexis Mirbach. Parmi elles, celle menant à Obed Nkambadio, le portier du Paris FC, aurait retenu l’attention des dirigeants nantais, même si Ouest-France a refroidi la piste. Mais le club parisien n’aurait pas l’intention de faciliter son départ.

Le Paris FC ferme la porte à Nkambadio

Selon les informations du Parisien, Nantes, tout comme Le Havre, a pris des renseignements concernant la situation d’Obed Nkambadio. Le gardien français, international Espoirs, est devenu la doublure de Kevin Trapp depuis novembre 2025 et dispose toujours d’une belle cote sur le marché français.

Le contexte est favorable à une recherche nantaise puisque le FCN doit composer avec l’absence d’Alexis Mirbach, victime d’une lésion au ménisque. Le club cherche ainsi un joker médical capable de renforcer rapidement sa hiérarchie derrière Maxime Dupé.

Mais du côté du Paris FC, la tendance est claire : Nkambadio n’est pas considéré comme un joueur dont le club souhaite se séparer. D’après Le Parisien, les discussions n’en sont qu’à leurs débuts et le club francilien assure même, à ce stade, ne pas avoir été officiellement contacté et compter toujours sur son gardien pour la saison.

Nantes va devoir explorer d’autres pistes

La piste Obed Nkambadio apparaît donc particulièrement compliquée pour le FC Nantes. Malgré son statut de doublure, le gardien de 23 ans reste un élément important de l’effectif parisien et son départ n’est visiblement pas à l’ordre du jour.

Les dirigeants nantais pourraient ainsi devoir accélérer sur d’autres options pour trouver le renfort attendu dans les buts. Le dossier Nkambadio reste à suivre, mais le Paris FC a déjà envoyé un premier signal négatif aux Kita.