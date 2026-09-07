FC Nantes Mercato : un international français comme nouveau gardien numéro 1 ?

Le FC Nantes pourrait se montrer attentif au dossier Obed Nkambadio : le gardien du Paris FC serait suivi par les Canaris, qui pourraient explorer cette piste pour se trouver un nouveau titulaire dans les cages.

Le FC Nantes pourrait bien explorer la piste d’un nouveau gardien, et pas seulement pour prendre le rôle de doublure mais celui de titulaire en lieu et place de Maxime Dupé. Selon une information publiée par Mohamed Toubache-Ter, Obed Nkambadio figure notamment sur les tablettes des Canaris, mais également du Havre en Ligue 1.

Obed Nkambadio, une piste suivie par Nantes

À 23 ans, le gardien français appartient toujours au Paris FC, qu’il a rejoint en 2019 avant de signer son premier contrat professionnel en 2021. Le club parisien présente un joueur d’1,90 m, droitier, formé en région parisienne. Évalué à 5 millions d’euros, il ne possède plus qu’une seule année de contrat dans la capitale.

Nkambadio s’était particulièrement distingué lors de la saison 2024-2025, avec 34 rencontres disputées en Ligue 2 et 14 clean-sheets. Il avait également participé à l’aventure de l’équipe de France olympique aux Jeux de Paris 2024, terminée par une médaille d’argent.

La saison suivante a toutefois été plus compliquée. Le portier a disputé 12 matches de Ligue 1 avec le Paris FC en 2025-2026, auxquels s’ajoutent trois rencontres de Coupe de France.

Nantes et Le Havre à l’affût ?

C’est donc dans ce contexte que le FC Nantes et Le Havre auraient pris des renseignements sur Nkambadio. Pour les Canaris, cette piste devient prioritaire après la grosse blessure de Mirbach. Reste désormais à savoir si cet intérêt se transformera en offre concrète.

Une chose est certaine : le nom d’Obed Nkambadio pourrait encore circuler dans les prochains jours, avec le FC Nantes et Le Havre parmi les clubs à surveiller sur ce dossier. Mais le HAC pourrait partir avec une longueur d’avance grâce à la Ligue 1, contrairement au FCN…