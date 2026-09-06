FC Nantes : Grégory Poirier commence déjà à faire grincer des dents en interne !

À peine arrivé au FC Nantes, Grégory Poirier semble déjà provoquer quelques remous en interne.

Nommé à la tête de l’équipe professionnelle du FC Nantes fin août, Grégory Poirier n’aura visiblement pas mis longtemps à se faire remarquer à la Jonelière. Et pas uniquement pour ses choix sportifs. D’après une information relayée par Emmanuel Merceron, des tensions pourraient déjà exister avec une partie du secteur de la formation.

Poirier déjà au cœur des tensions à Nantes ?

Tout est parti d’une présence remarquée de Grégory Poirier auprès des U19 du FC Nantes. Le nouvel entraîneur des professionnels était en effet présent samedi à la Jonelière pour assister au derby face au Stade Rennais, finalement conclu sur un match nul (1-1).

Une démarche qui peut sembler parfaitement logique pour un entraîneur souhaitant découvrir les jeunes joueurs du club. Mais elle aurait également suscité quelques réactions en interne.

Sur X, Emmanuel Merceron a ainsi répondu à une publication évoquant la présence de Poirier chez les U19 : « ça va peut-être calmer nos amis de la formation alors ». Une phrase lourde de sous-entendus, alors que le secteur de la formation occupe une place particulière dans l’organisation nantaise.

Stéphane Ziani également concerné ?

Interrogé ensuite sur Stéphane Ziani et sur une éventuelle attitude distante de ce dernier, Emmanuel Merceron a apporté une réponse encore plus intrigante : « il semble plutôt bouder Poirier maintenant, avec ses amis de la formation ».

Le contexte est particulier. La formation nantaise fonctionne historiquement autour d’une forte proximité entre ses différents éducateurs. Une récente présentation du fonctionnement de l’académie mettait d’ailleurs en avant les liens étroits entre les entraîneurs de la Jonelière et le travail commun effectué autour des jeunes joueurs.

Poirier devra rapidement composer avec la formation

Pour Grégory Poirier, cette situation sera forcément à surveiller. Le technicien, officiellement installé à la tête des professionnels depuis le départ de Michel Der Zakarian, doit désormais construire son projet sportif à Nantes.

Et alors que le FC Nantes mise régulièrement sur ses jeunes éléments, la relation entre le staff professionnel et les éducateurs de l’académie sera essentielle.