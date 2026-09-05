Suite à la première défaite de la saison du PSG face à Monaco vendredi soir au Parc des Princes (1-2), le FC Nantes se frotte les mains.

Le PSG n’a pas réussi à poursuivre son sans-faute. Après trois journées de Ligue 1, les Parisiens n’ont toujours pas remporté le moindre match et ont été battus vendredi soir par l’AS Monaco (1-2).

Le record historique du FC Nantes tient toujours

Une première défaite qui fait évidemment les affaires de Monaco, désormais seul leader avec trois victoires en trois rencontres. Mais à Nantes, certains supporters ont également trouvé une excellente raison de se réjouir. Pourquoi ? Parce que le PSG ne pourra pas s’emparer cette saison d’un record qui appartient toujours au FC Nantes.

Les Canaris restent en effet associés à l’une des plus belles séries d’invincibilité de l’histoire du championnat de France. À l’époque de la grande équipe nantaise, le FC Nantes avait enchaîné 32 rencontres consécutives sans connaître la défaite. Une série exceptionnelle qui reste donc intacte. Et forcément, lorsque le PSG a fini par tomber au Parc des Princes, les supporters nantais n’ont pas manqué l’occasion de rappeler ce joli souvenir.

Une petite consolation pour les supporters du FC Nantes

Le contexte actuel du FC Nantes rend évidemment cette situation assez savoureuse. Les Canaris évoluent désormais en Ligue 2 et connaissent un début de saison loin des ambitions affichées par le passé. Mais même dans une période plus compliquée, le club peut encore s’appuyer sur quelques références historiques que les autres formations françaises ne peuvent pas lui enlever. Le revers du PSG à domicile offre donc une petite parenthèse nostalgique aux supporters nantais.

Sur les réseaux sociaux, certains n’ont ainsi pas hésité à célébrer la chute du champion parisien, avec un message simple : le record nantais reste à Nantes. Pour le FC Nantes, il n’y a évidemment aucun bénéfice sportif direct à tirer de cette défaite parisienne. Mais lorsqu’un record historique est en jeu, chaque faux pas du PSG peut devenir une occasion de ressortir les archives. Les supporters des Canaris l’ont bien compris. On rappellera toutefois qu’il reste encore pas moins de sept équipes invaincues en Ligue 1…