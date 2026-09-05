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FRANCE

Stade Rennais : un ancien du RC Lens ramené par Arnaud Pouille est porté disparu !

Par William Tertrin - 5 Sep 2026, 14:40
Ayanda Sishuba quand il jouait encore au RC Lens.

Ayanda Sishuba, recruté au Stade Rennais par Arnaud Pouille après son passage au RC Lens, traverse un été pour le moins mystérieux : revenu de prêt, le jeune Belge reste totalement absent des radars du mercato rennais.

Ayanda Sishuba avait été recruté par le Stade Rennais en février 2025, quelques mois après son départ du RC Lens. Un choix qui avait alors une saveur particulière puisque le jeune Belge connaissait bien Arnaud Pouille, ancien dirigeant lensois devenu président exécutif du SRFC. Le club breton avait misé sur son potentiel en lui offrant un contrat jusqu’en 2029.

Mais près de deux ans plus tard, l’aventure rennaise peine toujours à décoller. Prêté à Montpellier lors de la saison 2025-2026, Sishuba n’a disputé que 11 rencontres, pour seulement 224 minutes de jeu toutes compétitions confondues.

Sishuba toujours sans issue au Stade Rennais

Le Belge est officiellement revenu en Bretagne cet été. Pourtant, sa situation reste particulièrement étonnante. En effet, Sishuba n’avait pas été convoqué pour la reprise de l’entraînement du groupe professionnel et devait donc se trouver une nouvelle destination.

Et depuis, pas grand-chose à signaler sur le front du mercato pour celui qui a retrouvé un certain Franck Haise cet été. Un coach qui ne l’avait pas utilisé énormément à Lens (8 fois), ce qui lui avait valu de nombreuses critiques venues des supporters, qui comprennent peut-être mieux maintenant la situation vu la trajectoire douteuse du joueur.

Une petite apparition remarquée… mais pas sur le terrain

À défaut d’avoir fait parler de lui sur le marché des transferts, Ayanda Sishuba a tout de même donné signe de vie autrement, étant donné que le joueur s’est fait remarquer sur les réseaux sociaux… pour son passage chez un barber.

Une apparition pourtant anodine, mais qui a forcément fait réagir certains supporters rennais, davantage attentifs à son avenir sportif qu’à son nouveau look. Car à l’heure actuelle, la grande question reste la même : où évoluera Sishuba cette saison ?

Le Stade Rennais semble en tout cas ne plus compter véritablement sur l’ancien Lensois, malgré un contrat courant encore jusqu’en juin 2029. Son retour de prêt est bien acté, mais aucune nouvelle destination n’a finalement été officialisée à ce stade.

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