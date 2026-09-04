Sans club depuis son départ de l’OM au début de cet été, Habib Beye ne retrouvera pas un poste clinquant qu’il a occupé dans le passé.

La rentrée du football français se fera sans Habib Beye. Après son départ de l’OM cet été, l’ancien entraîneur marseillais n’a toujours pas retrouvé de club pour poursuivre sa carrière sur un banc.

Canal+ n’a pas recontacté Beye

Et il ne pourra pas non plus compter sur un retour à Canal+ pour rester sous les projecteurs. Thomas Sénécal, directeur des sports de la chaîne cryptée, a confirmé que la chaîne n’avait pas échangé avec Habib Beye durant l’été. « Non, nous n’avons pas échangé. Aujourd’hui, Habib s’est lancé dans une carrière de coach, avec ses rebondissements, ses aléas. Et je lui souhaite le meilleur dans cette carrière-là », a expliqué le dirigeant dans L’Équipe. Le message est donc assez clair : Canal+ ne prévoit pas de faire revenir Beye dans son équipe de consultants cette saison. L’ancien Marseillais devra donc continuer à avancer dans son projet d’entraîneur.

Après la fin de sa carrière de joueur, Habib Beye avait rapidement trouvé sa place dans le paysage audiovisuel français. Entre 2013 et 2021, il avait notamment travaillé pour Canal+, commentant des rencontres de Premier League et une finale de Ligue des champions. Il intervenait également régulièrement sur les plateaux du Canal Football Club et du Canal Sports Club. Une reconversion réussie qui lui avait permis de devenir l’un des consultants les plus appréciés de la chaîne. Mais Beye avait ensuite décidé de mettre cette activité entre parenthèses pour se consacrer pleinement à son nouveau métier.

Beye veut désormais retrouver un banc

Depuis sa prise de fonction au Stade Rennais en 2025, l’ancien international sénégalais avait choisi de privilégier sa carrière d’entraîneur. Son passage à Rennes lui avait permis de franchir une nouvelle étape avant son arrivée à Marseille. Mais son aventure à l’OM s’est finalement terminée cet été, avec Bruno Genesio désormais installé sur le banc phocéen. Beye se retrouve donc aujourd’hui sans club. Et contrairement à certaines périodes de transition, il ne pourra pas compter sur Canal+ pour occuper temporairement le terrain médiatique.

La situation est d’autant plus particulière que Canal+ va accueillir un autre visage bien connu de l’OM. Medhi Benatia, ancien directeur sportif marseillais, va rejoindre la chaîne en tant que consultant. Il interviendra notamment lors des soirées consacrées à la Ligue des champions et à la Ligue Europa. Un changement de rôle pour l’ancien dirigeant, qui retrouvera ainsi les plateaux et les grandes soirées européennes. Habib Beye, lui, devrait rester davantage en retrait. Sans banc pour cette saison et sans retour prévu sur Canal+, le technicien va devoir attendre la prochaine opportunité pour relancer sa carrière. Son objectif reste désormais clair : retrouver rapidement un projet suffisamment solide pour poursuivre sa progression dans le métier d’entraîneur.