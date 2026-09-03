À LA UNE DU 3 SEP 2026
[20:09]FC Nantes : un ancien de l’OM menace un départ à 2 M€ !
[19:47]ASSE : Le Chaudron pousse Montpellier à un plan spécial
[19:27]OM : Bakambu rebondit enfin après plusieurs mois sans club
[19:07]RC Lens : Le jeune défenseur a résisté aux sollicitations, son plan est tracé
[18:45]ASSE : les coulisses du dernier renfort de l’été dévoilées
[18:26]OM : le transfert avorté laisse des traces dans la famille
[18:05]OL : La 8e recrue freinée juste avant ses débuts !
[18:00]ASSE : Svetlin annonce la couleur avant Montpellier, il a une revanche à prendre !
[17:45]PSG : La signature de Luis Enrique jusqu’en 2030 se fait attendre
[17:24]ASSE : Un départ acté dans la cellule de recrutement après le Mercato

CDM 2026

Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

OM : Bakambu rebondit enfin après plusieurs mois sans club

Par Louis Chrestian - 3 Sep 2026, 19:27
OM : Bakambu rebondit enfin après plusieurs mois sans club

Libre depuis son départ du Real Betis en juin, Cédric Bakambu a trouvé un nouveau point de chute. L’ancien attaquant de l’OM va poursuivre sa carrière en Major League Soccer, avec un contrat pouvant s’étendre sur plusieurs saisons.

Bakambu rejoint San Diego

Cédric Bakambu n’aura pas attendu beaucoup plus longtemps pour retrouver un club. Ce jeudi, le San Diego FC a officialisé l’arrivée de l’attaquant de 35 ans, né à Ivry-sur-Seine. Une information également relayée par Foot Mercato.

L’international congolais s’est engagé jusqu’en décembre 2026. La franchise américaine dispose également d’options pour la saison MLS Sprint 2027 et l’exercice 2027-2028.

Un nouveau départ après le Betis

Sans club depuis la fin de son aventure au Real Betis, Bakambu va donc découvrir les États-Unis. Après avoir notamment évolué en France, en Turquie, en Chine, en Grèce et en Espagne, le buteur congolais ajoute un nouveau championnat à son parcours.

Passé par Marseille en 2022, il avait quitté la cité phocéenne quelques mois seulement après sa signature à l’OM. Son expérience marseillaise avait ensuite pris fin sur un message d’adieux adressé aux supporters.

Un international congolais expérimenté pour San Diego

Seizième de finaliste de la Coupe du monde 2026 avec la République Démocratique du Congo, Bakambu arrive en Californie avec une solide expérience. San Diego récupère surtout un avant-centre immédiatement disponible, même si aucune donnée chiffrée sur ses performances récentes n’a été communiquée.

À 35 ans, l’ancien Marseillais s’offre ainsi un nouveau défi. La durée potentielle de son engagement, si toutes les options sont levées, pourrait lui permettre de s’installer à San Diego jusqu’à la saison 2027-2028.

OMReal Madrid

Mercato et actu foot : les infos les plus chaudes

À lire aussi
Vidéos foot : OM, Real Madrid