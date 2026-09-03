OM : Bakambu rebondit enfin après plusieurs mois sans club

Libre depuis son départ du Real Betis en juin, Cédric Bakambu a trouvé un nouveau point de chute. L’ancien attaquant de l’OM va poursuivre sa carrière en Major League Soccer, avec un contrat pouvant s’étendre sur plusieurs saisons.

Bakambu rejoint San Diego

Cédric Bakambu n’aura pas attendu beaucoup plus longtemps pour retrouver un club. Ce jeudi, le San Diego FC a officialisé l’arrivée de l’attaquant de 35 ans, né à Ivry-sur-Seine. Une information également relayée par Foot Mercato.

L’international congolais s’est engagé jusqu’en décembre 2026. La franchise américaine dispose également d’options pour la saison MLS Sprint 2027 et l’exercice 2027-2028.

Un nouveau départ après le Betis

Sans club depuis la fin de son aventure au Real Betis, Bakambu va donc découvrir les États-Unis. Après avoir notamment évolué en France, en Turquie, en Chine, en Grèce et en Espagne, le buteur congolais ajoute un nouveau championnat à son parcours.

Passé par Marseille en 2022, il avait quitté la cité phocéenne quelques mois seulement après sa signature à l’OM. Son expérience marseillaise avait ensuite pris fin sur un message d’adieux adressé aux supporters.

À peine arrivé à Valdebebas, Yan Diomandé se dit impressionné par Vinícius et Mbappé : « Tu n’as pas d’autre choix que d’élever ton propre niveau. » — @footmercato https://twitter.com/footmercato/status/2095529813364601079

Un international congolais expérimenté pour San Diego

Seizième de finaliste de la Coupe du monde 2026 avec la République Démocratique du Congo, Bakambu arrive en Californie avec une solide expérience. San Diego récupère surtout un avant-centre immédiatement disponible, même si aucune donnée chiffrée sur ses performances récentes n’a été communiquée.

À 35 ans, l’ancien Marseillais s’offre ainsi un nouveau défi. La durée potentielle de son engagement, si toutes les options sont levées, pourrait lui permettre de s’installer à San Diego jusqu’à la saison 2027-2028.