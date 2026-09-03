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FRANCE

OM : après 12 départs, le mercato laisse Genesio sous tension

Par Wladimir DELCROS - 3 Sep 2026, 17:03
OM : après 12 départs, le mercato laisse Genesio sous tension

L’OM a bouclé son mercato estival sans la moindre recrue et avec un effectif sérieusement amaigri. Le départ de Quinten Timber fragilise encore un groupe qui devra pourtant mener de front la Ligue 1 et la Ligue Europa.

Un mercato à sens unique

On vous en parlait mercredi : la DNCG a imposé à l’OM un montant colossal de ventes à réaliser, comme expliqué dans notre précédent point sur les exigences financières. Le bilan définitif confirme l’ampleur de la cure d’austérité voulue par Frank McCourt : douze départs officiels et aucune arrivée, en dehors des retours de prêt.

La saignée aurait même pu être plus importante. Pierre-Emile Höjbjerg, Nayef Aguerd et Igor Paixão ont finalement échappé à un départ plus ou moins imposé. Stéphane Richard assure néanmoins que le groupe actuel doit permettre au club de disputer les compétitions de cette saison, tout en reconnaissant une perte de profondeur.

Timber laisse un milieu déjà diminué

Ultime partant de l’été, Quinten Timber dépeuple un entrejeu qui paraissait pourtant être le secteur le mieux armé. Bruno Genesio dispose encore de Höjbjerg, Himad Abdelli, Angel Gomes, Geoffrey Kondogbia et Raphael Onyedika Nnadi, mais les deux derniers sont déjà blessés après seulement deux journées de Ligue 1.

La situation est également précaire à plusieurs postes. Jeffrey de Lange ne possède pas de véritable doublure dans le but, Timothy Weah reste le seul latéral droit de métier et Paixão apparaît comme l’unique ailier gauche capable d’apporter de la percussion. Selon Foot Mercato, Genesio devra notamment s’appuyer sur des jeunes encore peu habitués au niveau professionnel.

Des salaires à réduire avant de nouvelles ventes

Le démarrage de la Ligue Europa, prévu dans deux semaines, va rapidement poser la question du turnover. L’effectif marseillais semble court pour jouer sur les deux tableaux et certaines blessures obligeraient plusieurs cadres à enchaîner les rencontres.

En parallèle, l’OM négocie des prolongations permettant de lisser les salaires de Höjbjerg, Amine Harit et Kondogbia. Malgré la fermeture du marché estival, le chantier financier n’est donc pas terminé : Marseille devra encore envisager des ventes lors du prochain mercato hivernal.

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