OM Mercato : Emerson fait polémique après son départ avorté

Resté à l’OM malgré l’intérêt de Santos en fin de mercato estival, Emerson a adressé un message au club brésilien et à ses supporters.

En fin de mercato estival, Emerson a été annoncé proche d’un départ de l’Olympique de Marseille, avec notamment des rumeurs l’envoyant à Santos. Le club brésilien, où le latéral gauche italo-brésilien s’est révélé en 2012, souhaitait le faire revenir au pays, un scénario qui avait suscité beaucoup d’enthousiasme chez les supporters santistes, nombreux à rêver de son retour. Mais l’ancien Lyonnais est finalement resté à Marseille cet été, où il est sous contrat jusqu’en juin prochain.

Emerson remercie Santos et ses supporters pour avoir voulu le recruter

Au lendemain de la fermeture du mercato estival, Emerson a partagé un message en story sur son compte Instagram afin de remercier Santos et ses supporters pour l’intérêt et l’affection témoignés cet été. « Ces derniers jours ont été intenses pour moi, et je ne pouvais pas ne pas remercier les supporters de Santos pour toute l’affection que j’ai reçue. Les messages et le soutien ne m’ont pas seulement été adressés à moi, mais aussi à ma famille. Santos est le club où tout a commencé et fera toujours partie de mon histoire. Dans le même temps, j’ai énormément de respect et de gratitude envers l’Olympique de Marseille, ses supporters et toutes les personnes du club. Aujourd’hui, c’est ce maillot que je défends et je reste engagé à 100 %, concentré sur nos objectifs et déterminé à toujours donner le meilleur de moi-même, comme je l’ai toujours fait. Merci à toute la nation santiste ! Je vous embrasse, Emerson Palmieri », a écrit le joueur marseillais sur le réseau social.

Une sortie qui n’a pas manqué de faire réagir les supporters marseillais, certains ayant peu apprécié de voir Emerson adresser un message aussi appuyé à Santos quelques jours seulement après avoir été annoncé sur le départ de l’OM.