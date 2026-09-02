FC Barcelone : une recrue estivale s’est gravement blessée !

Recrue estivale du Barça, Jesse Bisiwu s’est sérieusement blessé à la cheville droite ce mercredi soir avec l’équipe réserve catalane.

Cet été, le FC Barcelone a misé sur une jeune pépite belge : Jesse Bisiwu. Âgé de 18 ans, l’ailier gauche a rejoint les Blaugrana en provenance du Club Bruges contre environ 8,5 millions d’euros et s’est engagé jusqu’en juin 2031. S’il doit dans un premier temps évoluer avec l’équipe réserve du Barça, l’international belge chez les jeunes est également amené à intégrer régulièrement le groupe professionnel. Hansi Flick l’avait d’ailleurs déjà intégré à la préparation estivale de son équipe, durant laquelle il avait notamment inscrit deux buts face au FC Bâle.

Grosse inquiètude pour Bisiwu !

Sauf que Jesse Bisiwu vient d’être stoppé en plein élan par une grave blessure. Titulaire ce mercredi soir avec le Barça Atlètic en finale de la Copa Catalunya face au CE Sabadell, le Belge s’est blessé après moins de dix minutes de jeu. Le jeune ailier a reçu un coup au niveau de la cheville droite et a dû quitter la pelouse sur civière et en larmes.

Un sérieux coup dur pour Jesse Bisiwu, qui devra désormais passer des examens pour connaître la nature et la gravité exactes de sa blessure.