OL Mercato : c’est officiel pour la 8e recrue !

L’OL a officialisé ce mercredi l’arrivée de Keito Nakamura en provenance du Stade de Reims.

Keito Nakamura débarque bien à l’Olympique Lyonnais pour remplacer Malick Fofana, parti à Sunderland en tout fin de mercato estival. Le club lyonnais a officialisé ce mercredi la venue de l’ailier gauche du Stade de Reims, Keito Nakamura, en qualité de joker. Le Japonais devient ainsi la huitième recrue estivale de l’OL après Mads Bidstrup, Julien Duranville, Kaïl Boudache, Mohamadi Ouédraogo, Loïs Openda, Félix Bacher et Zachary Athekame.

Le communiqué de l’OL

« L’Olympique Lyonnais est heureux d’annoncer l’arrivée de l’international japonais Keito Nakamura, en provenance du Stade de Reims, pour quatre saisons, soit jusqu’au 30 juin 2030.

Le montant du transfert s’élève à 1M€ fixe, auquel pourront s’ajouter des indemnités variables pouvant atteindre un montant maximum de 19M€, ainsi qu’un intéressement maximum de 12,5% sur une éventuelle plus-value future.

Né à Abiko le 28 juillet 2000, Keito Nakamura débute sa carrière professionnelle au Gamba Osaka. Après deux saisons au sein du club japonais, il rejoint l’Europe et connaît plusieurs expériences en prêt à Twente, Saint-Trond et au FC Juniors OÖ, avant de s’engager avec le LASK à l’été 2021. Deux ans plus tard, Keito Nakamura rejoint le Stade de Reims, où il s’impose rapidement comme l’un des joueurs majeurs de l’effectif rémois, inscrivant 30 buts en 97 rencontres.

Agé de 26 ans, Keito Nakamura possède déjà une solide expérience, avec 270 rencontres disputées en club et en sélection. Ailier gauche capable d’évoluer à différents postes offensifs, il se distingue notamment par son activité, sa qualité de finition et sa capacité à être décisif. International japonais à 29 reprises (11 buts), il a participé à la Coupe du Monde 2026, disputant les quatre rencontres de sa sélection et inscrivant un but face aux Pays-Bas.

L’Olympique Lyonnais se réjouit de l’arrivée de Keito Nakamura, qui deviendra le premier joueur japonais de l’histoire du club », peut-on lire sur le communiqué du club rhodanien.