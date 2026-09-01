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FRANCE

OL Mercato : Lyon tient le remplaçant de Fofana, le prix est complètement fou

Par William Tertrin - 1 Sep 2026, 16:00

L’OL a trouvé un accord avec le Stade de Reims pour le transfert de Keito Nakamura, qui doit passer sa visite médicale ce mardi avant de signer à Lyon.

C’est un nouveau mouvement important pour l’Olympique Lyonnais en cette dernière journée du mercato. Selon les informations de RMC Sport, relayées par Fabrice Hawkins, Keito Nakamura va s’engager avec l’OL en provenance du Stade de Reims.

L’ailier japonais doit passer sa visite médicale ce mardi après-midi avant de finaliser son arrivée entre Rhône et Saône. Le joueur de 26 ans devrait signer un contrat de quatre ans avec Lyon.

Un transfert à 20 M€ bonus compris

Pour s’attacher les services de Keito Nakamura, l’Olympique Lyonnais va débourser 20 millions d’euros, bonus compris. Un investissement très conséquent pour le club rhodanien, qui cherchait activement un renfort offensif après le départ annoncé de Malick Fofana vers Crystal Palace. L’Équipe annonce de son côté un prêt payant de 2 M€ assorti d’une obligation d’achat d’environ 11 M€, hors bonus.

Nakamura, capable d’évoluer sur l’aile gauche mais également dans des positions plus axiales, va ainsi découvrir un nouveau défi en Ligue 1 après son passage au Stade de Reims. Son arrivée devrait rapidement être officialisée une fois sa visite médicale passée.

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