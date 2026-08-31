OM : le Torino débloque enfin le dossier à 16 M€ !

Longtemps intéressé par Lucas Perri, l’OM voit définitivement le gardien brésilien lui échapper. Après plusieurs rebondissements, le Torino a officialisé son arrivée en provenance de Leeds United.

Le Torino officialise Lucas Perri

On vous en parlait à la mi-août : le Torino avait trouvé un accord pour attirer Lucas Perri, également suivi par l’OM. Le club piémontais a désormais officialisé la signature du portier de 28 ans sous la forme d’un prêt payant d’un million d’euros, assorti d’une option d’achat fixée à 15 M€.

Des interrogations avaient pourtant accompagné ce dossier concernant la condition physique du Brésilien. Elles n’ont finalement pas empêché le Torino de valider l’opération, tandis que la direction phocéenne n’est pas parvenue à boucler son recrutement.

Une seule saison à Leeds

Arrivé en Europe à l’OL en janvier 2024, Lucas Perri avait progressivement pris la succession d’Anthony Lopes. L’ancien joueur de Botafogo a disputé 49 rencontres toutes compétitions confondues en une saison et demie dans le Rhône avant de rejoindre Leeds United à l’été 2025.

Son aventure anglaise n’aura duré qu’une saison. Avec 20 apparitions, Perri a connu un exercice en demi-teinte, marqué par des critiques sur son jeu au pied, ses choix à la relance et son taux d’arrêts, établi à 56,7 % à la mi-saison. Son arrivée en Italie est également confirmée par Olympique & Lyonnais.

La nouvelle piste surprenante de l’OL pour son attaque. — @footmercato https://twitter.com/footmercato/status/2094368470905368639

Une occasion de rebondir en Serie A

Lucas Perri va désormais découvrir un troisième grand championnat européen après la Ligue 1 et la Premier League. Malgré ses difficultés à Leeds, il s’était notamment distingué en FA Cup en arrêtant un tir au but contre Birmingham, puis deux face à West Ham, lors du parcours de son équipe jusqu’en demi-finale.

Au Torino, l’ancien Lyonnais tentera surtout de retrouver une place de titulaire et de relancer une trajectoire qui avait rapidement décollé à l’OL. Pour l’OM, ce feuilleton est désormais refermé.