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FRANCE

LOSC : le remplaçant de Bouaddi est déjà arrivé dans le Nord !

Par Wladimir DELCROS - 31 Août 2026, 11:11
LOSC : le remplaçant de Bouaddi est déjà arrivé dans le Nord !

Le LOSC accélère dans la dernière ligne droite du mercato estival. Après le transfert record d’Ayyoub Bouaddi à Manchester City, les Dogues ont avancé sur la venue d’un milieu danois du RB Salzbourg.

Kjærgaard attendu au LOSC

Malgré les déclarations prudentes de Davide Ancelotti, qui assurait ne plus rien attendre du mercato, Lille travaille encore au renforcement de son effectif. Selon les informations du Petit Lillois, Maurits Kjærgaard est attendu chez les Dogues.

Le milieu défensif de 23 ans se trouve déjà dans le Nord et sa visite médicale a été programmée. Un accord était proche d’être trouvé ces dernières heures entre les différentes parties, même si les détails financiers de l’opération n’ont pas filtré.

Le successeur d’une vente à 100 M€

Absent dimanche lors de la victoire du RB Salzbourg contre l’Austria Vienne (4-1), Kjærgaard est bien sur le départ. Le Danois doit venir compenser le départ d’Ayyoub Bouaddi, cédé la semaine dernière à Manchester City pour 100 M€.

En parallèle, Lille rencontre davantage de difficultés sur le dossier Zian Flemming. Le joueur souhaite quitter Burnley, mais les négociations avec le club anglais s’avèrent compliquées.

Une solide expérience européenne

Arrivé à Salzbourg durant l’été 2019, Kjærgaard affiche déjà 136 matchs, 19 buts et 33 passes décisives avec le club autrichien. Du haut de son 1,92 m, l’ancien joueur de Lyngby a également évolué pendant deux saisons au FC Liefering.

Le Danois possède enfin une solide expérience continentale avec 14 apparitions en Ligue des champions, six en Ligue Europa et une en Ligue Conférence. Un profil immédiatement opérationnel pour épauler le milieu lillois durant la saison 2026-2027.

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